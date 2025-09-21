Eros Ramazzotti intentó besar a Evangelina Anderson y desató la polémica
La modelo argentina vivió un momento inesperado en Milán durante un almuerzo al que asistió junto a su hermana Celeste y amigas. Allí estuvo presente el cantante quien en medio de la charla protagonizó una situación incómoda.
Uno de los momentos incómodos que le tocó atravesar a la argentina.
Evangelina Anderson viajó a Milán para la Semana de la Moda, acompañada por su hermana Celeste, su amiga Majo Martino y Milca Gili. Allí participaron de un almuerzo relajado que tuvo un invitado especial: el cantante italiano Eros Ramazzotti, quien se sumó de manera casual al encuentro.
El clima era distendido, con charlas y música de fondo, hasta que se produjo un momento inesperado. Durante la sobremesa, Ramazzotti intentó acercarse a Anderson para besarla. La modelo reaccionó con rapidez y evitó el gesto, inclinando la cabeza hacia abajo para marcar distancia.
La escena quedó grabada en video y mostró dos intentos del cantante. En el primero se acercó de manera directa, mientras que en el segundo repitió el movimiento. Anderson esquivó con cortesía ambos acercamientos, generando una situación incómoda frente a sus amigas.
Tras la separación de Demichelis, Anderson volvió a las primeras planas.
Viralizado
El material se viralizó rápidamente en redes sociales, donde la secuencia generó reacciones divididas. Algunos lo tomaron con humor, pero otros cuestionaron al músico por cruzar límites en un espacio compartido. El gesto de Anderson fue interpretado como una respuesta firme y clara.
La modelo prefirió no polemizar públicamente y evitó declaraciones que alimentaran el episodio. Su actitud transmitió un mensaje de autocuidado y de respeto a sus propios límites, incluso en un contexto de diversión con amistades.
Poco después, Anderson publicó en sus redes un mensaje con tono humorístico donde afirmó que siempre le atrajeron los intelectuales. La frase, acompañada de un guiño sobre tener “novio”, fue leída como un modo de despejar rumores y reafirmar su independencia.
La modelo disfruta del otoño en Europa.
Su soltería
Días atrás, la modelo contó cómo atravesaba su separación del ahora DT de fútbol. “Estoy un poco afónica, no sé si estoy somatizando todo esto que me hace mal. Desde que me separé, inventaron mil historias, que si es un futbolista casado o un novio en México”, dijo.
“Nada que ver, estoy soltera, tranquila, enfocada en mis cosas. Quiero dejar bien en claro que jamás en la vida saldría con un hombre casado. Es imposible. Eso no va conmigo”, apuntó la modelo en tono tajante.
“Sobre las imágenes en el shopping, el chico ese es el hijo de mi amiga que tiene la edad de Basti -su hijo, Bastián de 16 años-. Abajo de la escalera mecánica, estaban mis padres y mi amiga de México”.
Por último, Evangelina pidió “cortar con estos inventos” y enfatizó: “No tengo una relación con nadie y estoy disfrutando de mis papás en México”.
