Una mezcla de blooper con incomodidad vivió la periodista deportiva Morena Beltrán mientras participaba de un streaming hablando de fútbol.
El incómodo momento de Morena Beltrán en un stream futbolero
La periodista estaba hablando de un tema sensible con el anfitrión mientras entró su novia de improvisto. Las redes sociales replicaron la escena, que se hizo viral durante el fin de semana.
El momento ocurrió cuando la cronista llegó a la transmisión de Belauti en Kicks y comenzó a hablar de un tema sensible para el conductor; con la mala suerte que justo ingresó la novia del joven conocido en el mundo del streaming.
El recorte comenzó a viralizarse de inmediato entre los seguidores de ambos influencers hasta que se convirtió en tendencia durante este fin de semana en los usuarios de X en Argentina.
"Decime y cambiamos de tema", se le alcanza a escuchar a Beltrán entre risas. Lo cierto es que la charla continuó y estuvieron unas dos horas analizando el fútbol argentino.
Mal trago en La Plata
Días atrás la periodista vivió un momento más incómodo aún cuando trabajaba en la cancha de Estudiantes y recibió insultos y amenazas por parte de los hinchas.
“Se pararon delante de la puerta de la cabina. Me hablaron con un nivel de odio, de que me iban a matar”, contó Beltrán al recordar el momento que vivió en el estadio platense.
La periodista también describió a algunas de las personas que participaron de los insultos. Según explicó, entre los agresores había adultos, jóvenes y una mujer. “Gente grande, chicos que podrían ser mis hermanos, una mujer que tranquilamente podría haber sido mi mamá”, señaló.
El descargo
Beltrán explicó que no era la primera vez que trabajaba en el estadio de Estudiantes y que en sus anteriores visitas nunca había atravesado una situación de esas características.
En su relato, aclaró que decidió intervenir porque el ambiente durante el encuentro estaba especialmente tenso. Los simpatizantes manifestaban su disconformidad con algunas decisiones arbitrales y, en ese contexto, las agresiones se dirigieron hacia quienes estaban trabajando en la cobertura periodística.
“Me pareció pertinente poner un límite porque el partido estaba muy caliente, porque los hinchas no estaban de acuerdo con las decisiones del árbitro”, explicó.
La comunicadora contó que les pidió a los simpatizantes que dejaran de insultarla y les recordó que tanto ella como sus compañeros estaban en el estadio para cumplir con su trabajo.
El episodio también la llevó a reflexionar sobre las condiciones en las que se desarrolla actualmente el periodismo deportivo y la dificultad de sostener una cobertura profesional en medio de un clima de creciente intolerancia.
“Es muy difícil hablar del fútbol argentino, es muy difícil. Intenté hacer periodismo desde un lugar ético, pero nada es suficiente. Y a mí me angustia”, expresó.
Las disculpas
A pesar de la gravedad de lo ocurrido, Beltrán contó que, después del episodio, algunos simpatizantes de Estudiantes se acercaron para pedirle disculpas por el comportamiento de quienes la habían agredido.
Sin embargo, la periodista insistió en la necesidad de discutir la violencia que se manifiesta en los estadios y la dificultad que existe para aceptar los resultados adversos en el fútbol argentino.
En ese sentido, vinculó el comportamiento de algunos hinchas con un contexto en el que las derrotas y las frustraciones deportivas generan reacciones cada vez más extremas.
“Entiendo que hoy está al límite y no existe perder en el fútbol argentino. Nos pasó con la final del mundo”, concluyó.