Wanda Nara rompió el silencio luego del robo que sufrió en su casa de Italia, donde se encontraban sus hijos y su madre mientras ella asistía a la final del Mundial 2026. La empresaria aseguró que sospecha que el hecho fue planificado por personas que conocían la propiedad y brindó detalles de la investigación.
Wanda Nara reveló quiénes podrían estar detrás del robo en su casa de Italia
Mientras sus hijos permanecían dentro de la vivienda, los delincuentes se llevaron documentación y objetos de valor. La empresaria aseguró que todo habría sido cuidadosamente planificado.
La sospecha sobre los autores del robo
En un intercambio de mensajes con el periodista Guido Záffora para el programa DDM, Wanda sostuvo que quienes ingresaron a la vivienda parecían conocer perfectamente la distribución del lugar.
Según relató el periodista, la propia investigación también apunta en esa dirección. “Wanda Nara sospecha de alguien que ya conoce la casa y dice que es algo organizado. La Policía piensa que si en siete años nadie ingresó y cuando entran tres malhechores saben a dónde tienen que ir, la persona que ingresó fue por alguien que conoce la casa”, explicó Záffora.
La conductora también aseguró que los delincuentes fueron directamente a la habitación donde se encontraban los objetos de mayor valor. “Fueron directo a la habitación. Es muy difícil de llegar, la casa es muy grande y tiene muchas habitaciones. La Policía está investigando con la ayuda de las cámaras”, señaló.
Qué se llevaron los delincuentes
Entre los elementos robados, Wanda detalló que faltan pasaportes, permisos de viaje, bolsos, carteras, relojes, prendas de vestir y otros objetos de valor.
Además, afirmó que las imágenes registradas por las cámaras de seguridad muestran el comportamiento de los asaltantes dentro de la vivienda.
“Sabían perfectamente dónde estaban las cosas. Y por las cámaras se ve cómo estos hombres que entraron encapuchados controlaban y miraban a mis hijos, que estaban mirando el partido a los gritos. Fue todo organizado y premeditado”, sostuvo.
El mensaje tras el robo
Luego del episodio, la empresaria utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad sobre el estado de su familia y agradecer las muestras de apoyo recibidas.
“Gracias por tantos mensajes. Lo más importante que tengo son mis hijos. Ellos están bien y tranquilos. Tendremos custodia por un tiempo porque nos queda el miedo”, escribió.
También destacó la actitud de sus hijos durante el asalto y el acompañamiento de su madre, Nora Colosimo.
“Orgullosa de lo valiente que fueron mis hijos varones y mis chiquitas, entre todos se tranquilizaban. Un especial gracias a mi mamá que es la mejor abuela que pueden tener, siempre con nosotros”, expresó.
Por último, manifestó su expectativa de que la investigación avance gracias a las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda. “Las cámaras de seguridad estaban en funcionamiento, espero que pronto los encuentren”, afirmó, antes de concluir: “Lo material se recupera”.