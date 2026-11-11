Descargo tras la polémica

"Les pido perdón": Yanina Latorre respondió a las críticas por el sector VIP en la misa papal

La conductora aseguró que no tuvo un trato de preferencia pedido por ella, sino que asistió por una invitación formal de la organización. Además, atribuyó los cuestionamientos en redes sociales a una "opereta política".