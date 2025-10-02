Lola Young se desmayó en pleno show y canceló su gira en Argentina
La cantante británica se desvaneció en un concierto en Nueva York. La causa se debería a sus problemas de adicción y de salud mental. De acuerdo a lo expresado en un comunicado, que generó mucha preocupación, se "ausentará por un tiempo".
No se sabe cuándo volverá Lola a los escenarios y si cumplirá con sus compromisos para 2026.
Después del lanzamiento de su tercer disco,Lola Youngdebió cancelar sus presentaciones ya que afronta temas de salud. La artista británica de 29 años iba a ser una de las cantantes en el Lollapalooza Argentina, pero debió frenar todas sus presentaciones. De acuerdo a lo expresado en un comunicado, que generó mucha preocupación, se "ausentará por un tiempo".
El pasado 27 de septiembre, la joven había atravesado un mal momento al desplomarse en el show de All Things Go Music Festival en Nueva York. "Les pido disculpas a quienes se sientan decepcionados por esto. Espero que me den otra oportunidad en el futuro. Gracias a todos los que me escuchan y se preocupan", había expresado en sus redes.
Días después, Young anunció que cancelaría sus shows hasta nuevo aviso, sin dar muchos detalles de los motivos. "Gracias por todo el cariño y el apoyo. Siento mucho decepcionar a todos los que compraron entradas para verme, me duele más de lo que imaginan. Obviamente, tendrán derecho a un reembolso completo", lamentó en un posteo.
De esta manera, no se sabe cuándo volverá a los escenarios y si cumplirá con sus compromisos para 2026. Aunque sus fanáticos lamentaron este momento, muchos le mandaron sus mensajes de apoyo a la artista.
Presente marcado por las adicciones y trastornos mentales
Desde siempre Lola fue muy transparente con sus conflictos personales y se lo comunicó a su público. En 2024, ingresó a un centro de tratamiento por cinco semanas debido a su adicción a la cocaína. Además, está diagnosticada de Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y de un trastorno esquizofrénico.
El manager de Young es Nick Shymanski, que estuvo a cargo de Amy Winehouse. Archivo Reuters.
"La salud mental no era un tema de conversación, la adicción no era una conversación pública, y la gente acababa muriendo porque no se abría, no eran capaces de buscar ayuda", aseguró en una charla con The Guardian.
Un manager polémico
Entre los datos curiosos, su manager es Nick Shymanski, que estuvo a cargo de Amy Winehouse. Si bien Nick dijo que no representaría a otra artista después de la muerte polémica de Amy, su visión cambió cuando llegó Young, una revelación que va en ascenso y que surgió en redes sociales.
