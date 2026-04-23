La Policía de Investigaciones llevó adelante dos allanamientos simultáneos en la ciudad de Casilda en los que dos personas resultaron detenidas y se secuestraron siete armas de fuego con múltiples municiones en el marco de una investigación Las medidas fueron ordenadas por la Fiscalía Regional 2 de Casilda del Ministerio Público de la Acusación, a cargo del fiscal Juan Pablo Oggero, y se realizaron en Colonia Candelaria (zona rural de esta localidad) y en un domicilio de calle San Luis al 3500. Los agentes detuvieron a Irma Mireya P. (48) y Domingo G. (67), quienes quedaron a disposición de la Justicia.
Dos personas detenidas con un arsenal de armas e investigan facilitación a la prostitución
Se trata de una investigación de la Agencia de Trata de Personas de la PDI y el MPA, que derivó en las detenciones en la ciudad de Casilda; y en el secuestro de siete armas de fuego y múltiples municiones de distintos calibres.
Durante los procedimientos se secuestraron dos pistolas; un revólver; una escopeta; una carabina; dos fusiles, 316 cartuchos calibre 9 mm; 528 calibre .22; 57 calibre 16; 54 calibre .44; 76 calibre .308; 94 calibre .45; 69 calibre .30-06; 10 calibre 7,65 mm; 1 munición calibre 12.7x99; 117 vainas servidas calibre 9 mm; y teléfonos celulares de interés para la causa.
La investigación, llevada adelante por la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género-Región II Rosario, a través del Área de Violencia de Género, Sexual y Familiar, se originó a partir de tareas que permitieron reunir elementos vinculados a un posible hecho de facilitación de prostitución y abuso sexual.
Los operativos contaron con la colaboración de efectivos del GOT, de la Unidad Regional IV y de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional IV.