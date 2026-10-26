Dos mujeres oriundas de Pergamino resultaron heridas de bala durante una persecución policial en Arrecifes, provincia de Buenos Aires. Los efectivos que participaron del procedimiento fueron desafectados del servicio y se les retiró el arma reglamentaria, mientras la Justicia investiga las circunstancias en las que se produjeron los disparos.
Dos mujeres heridas de bala tras una persecución en Arrecifes: apartaron a los efectivos
El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo. La Justicia busca determinar cómo se produjeron los disparos y establecer las responsabilidades de los agentes que participaron del operativo.
El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando un móvil de la Policía bonaerense que realizaba tareas preventivas intentó identificar un Volkswagen Gol blanco con vidrios polarizados, en el que viajaban seis personas: tres mujeres y tres hombres.
Los ocupantes del vehículo escaparon ante el intento de identificación, lo que dio inicio a una persecución policial.
Heridos durante el operativo
El seguimiento continuó por la Ruta Nacional 8. Durante el recorrido, personal policial efectuó disparos cuyas circunstancias todavía se encuentran bajo investigación. Como consecuencia, dos mujeres que viajaban en el automóvil sufrieron heridas de bala.
El vehículo fue interceptado a la altura del kilómetro 180, donde los efectivos advirtieron las lesiones de ambas ocupantes. Las mujeres fueron trasladadas para recibir atención médica.
Una de ellas fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital Santa Francisca Romana y permanece estable. La segunda recibió atención especializada y luego fue derivada al Hospital San José de Pergamino, donde también se encontraba estable, de acuerdo con el parte policial.
Investigación judicial
La causa quedó a cargo de la UFI N.º 6 del Departamento Judicial San Nicolás, que busca establecer cómo se produjeron los disparos y determinar las responsabilidades correspondientes. El fiscal interviniente se presentó tanto en el lugar del episodio como en el hospital.
En paralelo, la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) inició actuaciones administrativas en coordinación con la fiscalía. Los policías involucrados fueron apartados de sus funciones y se les retiró el armamento reglamentario, que quedó a disposición de la Justicia para realizar las pericias balísticas.
Seguridad puso recursos a disposición
Según un cominicado, el ministro de Seguridad se comunicó con el fiscal y garantizó la colaboración del organismo para esclarecer lo sucedido.
El texto también indicó que se dispusieron recursos del sistema sanitario provincial para atender a las personas heridas y acompañar su recuperación. Además, equipos de asistencia a las víctimas del Ministerio de Seguridad trabajan con las familias involucradas.
Por otra parte, el Centro de Monitoreo Municipal entregó a la fiscalía las grabaciones de las cámaras de seguridad para contribuir a la investigación.