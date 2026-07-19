El movimiento de una mudanza en la ciudad de Santa Fe terminó convirtiéndose en una oportunidad para dos delincuentes que, según la investigación policial, aprovecharon un momento de distracción para llevarse una fuente de cerámica con cascada eléctrica.
Atrapados por robar una fuente y cascada eléctrica de una mudanza
El fin de semana también dejó un intento de robo de una moto, la recuperación de una bicicleta y un procedimiento con secuestro de droga y un arma de fuego.
Sin embargo, el intento de hurto duró apenas unos minutos, ya que ambos fueron localizados y detenidos durante un patrullaje realizado en las inmediaciones del Palomar.
El hecho ocurrió durante la tarde del sábado en la zona de San Luis al 2600. Tras un llamado al 911, efectivos policiales entrevistaron a la víctima, quien relató que una pareja había aprovechado el despliegue de la mudanza para apoderarse de una fuente cascada eléctrica y escapar del lugar.
Con las características físicas aportadas por el denunciante, los uniformados iniciaron un rastrillaje por el sector y lograron interceptar a los sospechosos en la intersección de Tucumán y avenida 27 de Febrero, a escasos metros del Parque Juan de Garay y del predio conocido como El Palomar (plaza Colón).
En poder de los interceptados, una mujer de 49 años y un hombre de 29, los agentes encontraron la fuente de cerámica sustraída. La víctima reconoció inmediatamente el objeto como de su propiedad, por lo que ambos fueron aprehendidos y trasladados a la Comisaría 1ª, donde se dio intervención a la Fiscalía de turno.
Intentó llevarse una moto
Otro procedimiento se desarrolló durante la noche del sábado, cuando personal de la Brigada Motorizada acudió a Saavedra y Salvador Caputto tras un aviso al 911 que alertaba sobre dos personas intentando robar una motocicleta.
Al llegar a Saavedra al 3000, los efectivos observaron a un joven manipulando el cableado de una Motomel Blitz de 110 centímetros cúbicos, a la que le había provocado daños con aparentes fines de encendido.
Como resultado del operativo fue aprehendido un joven de 18 años y secuestrado el motovehículo, que quedó a disposición de la Justicia. Las actuaciones fueron remitidas a la Comisaría 2ª por razones de jurisdicción.
La bici de un chico
También el sábado por la noche, efectivos del Comando Radioeléctrico intervinieron tras la denuncia de un hombre de 43 años, quien informó que un desconocido le había robado la bicicleta color bordo perteneciente a su hijo menor de edad.
A partir de la descripción del sospechoso, los policías realizaron un patrullaje que permitió localizarlo en la esquina de Neuquén y Carrasco. El individuo fue aprehendido y trasladado a la Comisaría 8ª, donde se realizaron las actuaciones correspondientes.
Arma y drogas
En tanto, durante la madrugada del domingo, efectivos del Comando Radioeléctrico concretaron un procedimiento en una vivienda ubicada en inmediaciones de Estrada y Derqui.
Según informó la Unidad Regional I, durante una requisa domiciliaria los uniformados detectaron sobre el techo de la vivienda un bolso que contenía envoltorios con sustancia estupefaciente fraccionada en papel satinado y otro envoltorio con una sustancia compacta de color blanquecino.
Como consecuencia del hallazgo fue aprehendida una mujer de 34 años y también se trasladó a otra persona, un menor de edad. Además, los policías secuestraron un revólver y el material estupefaciente, dando intervención a la Fiscalía y a las autoridades judiciales competentes por una presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.