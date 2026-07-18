En avenida López y Planes

Detuvieron a dos hombres que circulaban con droga e intentaron sobornar a la policía

Los sospechosos fueron interceptados por el Comando Radioeléctrico tras realizar maniobras peligrosas en el tránsito. Durante la requisa, se les incautó material estupefaciente, dinero en efectivo y teléfonos celulares.