Un procedimiento realizado por las fuerzas de seguridad en el centro-norte de la capital santafesina culminó con la aprehensión de dos sujetos que no sólo transportaban sustancias prohibidas, sino que además intentaron eludir su responsabilidad legal mediante el ofrecimiento de dádivas a los uniformados.
Detuvieron a dos hombres que circulaban con droga e intentaron sobornar a la policía
Los sospechosos fueron interceptados por el Comando Radioeléctrico tras realizar maniobras peligrosas en el tránsito. Durante la requisa, se les incautó material estupefaciente, dinero en efectivo y teléfonos celulares.
El hecho tuvo lugar sobre avenida López y Planes al 3500, donde el personal policial advirtió una conducta de manejo sumamente riesgosa por parte de los ocupantes de un vehículo.
La intervención comenzó cuando agentes del Comando Radioeléctrico divisaron al automóvil realizando maniobras imprudentes que ponían en peligro la integridad de terceros. Ante esta situación, los efectivos procedieron a detener la marcha del rodado para la correspondiente identificación de las personas que se encontraban a bordo, tratándose de dos hombres de 29 y 33 años de edad.
Material prohibido
Tras el cese de la marcha del automóvil, los funcionarios policiales iniciaron una inspección preventiva del habitáculo y de sus ocupantes. En ese contexto, se produjo el hallazgo de envoltorios con una sustancia que, por sus características, sería material estupefaciente.
El hallazgo motivó una requisa más profunda, la cual arrojó resultados positivos para la causa.
Además de la presunta droga, el personal actuante procedió al secuestro de una suma no especificada de dinero en efectivo y dos dispositivos de telefonía móvil. Estos elementos fueron puestos a resguardo bajo cadena de custodia para ser sometidos a las pericias técnicas de rigor, con el objetivo de determinar el origen del dinero y analizar el contenido de los teléfonos en busca de información relevante para la investigación judicial.
Intento de soborno
La situación procesal de los detenidos se complejizó durante el desarrollo del operativo.
Según consta en las actuaciones, los implicados habrían intentado corromper el accionar policial para evitar el traslado a la dependencia, lo que derivó en una acusación por el delito de cohecho activo. Esta figura legal se suma a la presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.
Finalmente, ambos hombres fueron trasladados a la seccional correspondiente, donde quedaron formalmente aprehendidos. El Ministerio Público de la Acusación fue notificado de los pormenores del procedimiento y dispuso que los sujetos permanezcan a disposición de la Justicia mientras se sustancia la audiencia imputativa y se confirman las pericias químicas sobre el material incautado.