Santa Fe

Secuestro y abuso sexual: grave denuncia de una mujer que motivó la detención de dos hombres

La víctima de 43 años denunció que su ex pareja de 41 años, con la complicidad de su progenitor de 67, la retiró por la fuerza de su domicilio el domingo pasado. Según el sumario del Comando Radioeléctrico, la afectada estuvo encerrada tres días bajo llave en una vivienda de calle Manuel Padilla al 3100, donde sufrió reiteradas agresiones sexuales hasta que logró llamar al 911 tras un descuido de sus captores.