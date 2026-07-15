Personal del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I intervino el martes en un procedimiento que permitió rescatar a una mujer de 43 años que denunció haber permanecido privada de su libertad desde el domingo y aprehender a dos hombres, de 41 y 67 años, vinculados al hecho.
Secuestro y abuso sexual: grave denuncia de una mujer que motivó la detención de dos hombres
La víctima de 43 años denunció que su ex pareja de 41 años, con la complicidad de su progenitor de 67, la retiró por la fuerza de su domicilio el domingo pasado. Según el sumario del Comando Radioeléctrico, la afectada estuvo encerrada tres días bajo llave en una vivienda de calle Manuel Padilla al 3100, donde sufrió reiteradas agresiones sexuales hasta que logró llamar al 911 tras un descuido de sus captores.
El hecho comenzó a esclarecerse formalmente el martes por la tarde. Un llamado ingresado a la central de emergencias 911 alertó sobre un presunto caso de privación ilegítima de la libertad en una vivienda de calle Manuel Padilla al 3100, en barrio Ciudadela.
Al lugar acudieron de inmediato los móviles policiales 12.848 y 12.292 del Comando Radioeléctrico de Santa Fe. Allí, los efectivos se entrevistaron con la denunciante, una mujer de 43 años.
Según consta en el acta del procedimiento, la víctima manifestó que el pasado domingo fue retirada de su domicilio contra su voluntad por su ex pareja —un hombre de 41 años— con la colaboración del padre de éste, de 67 años.
Desde ese día, permaneció encerrada en el inmueble bajo llave. La denunciante aseguró que, durante el transcurso de los días de cautiverio, su ex pareja la sometió sexualmente en reiteradas oportunidades. El escape civil y el pedido de auxilio se concretaron cuando los custodios olvidaron un teléfono celular en la habitación.
Captura e indicios
Con los datos fisonómicos y la descripción del vehículo en el que se movilizaban los sospechosos, aportados por la víctima, la dotación policial inició un patrullaje por la zona comercial de barrio Don Bosco.
A pocas cuadras del lugar del cautiverio, precisamente en calle San José al 6700, el personal policial divisó e interceptó un camión marca Mercedes Benz de color rojo. El vehículo circulaba con carga de materiales de construcción: dos bolsones de arena llenos, dos vacíos y una bolsa de cemento.
Tras ordenar la detención del transporte, se procedió a la identificación y posterior aprehensión de sus dos ocupantes, quienes coinciden con las edades y las descripciones del ex novio y el ex suegro señalados por la denunciante.
Investigación abierta
Fuentes de la investigación penal confirmaron que, más allá de la causa por abuso sexual y privación ilegítima de la libertad, las autoridades judiciales analizan si los detenidos operaban bajo una estructura organizada de captación.
Se busca determinar si la logística del camión y el inmueble de barrio Ciudadela han sido utilizados en perjuicio de otras víctimas de la ciudad.