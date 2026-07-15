Un efectivo de la Policía Bonaerense mató a un delincuente que, junto a otros atacantes, intentó robarle la moto en la localidad de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora.
Un policía de la Bonaerense mató a un delincuente que quiso robarle la moto
El hecho ocurrió en Ingeniero Budge, donde el efectivo fue abordado por cuatro atacantes y la Justicia investiga las circunstancias del episodio.
El hecho ocurrió en la intersección de las calles Las Tropas y Timoteo Gordillo, cuando el agente, identificado por sus iniciales A.P., circulaba a bordo de una Honda Wave 110 y fue sorprendido por cuatro asaltantes que se desplazaban en dos motocicletas.
Según informaron fuentes del caso, uno de los delincuentes habría empujado al policía, provocando que cayera al suelo. Tras la caída, el efectivo logró extraer su arma reglamentaria y efectuó disparos contra los atacantes.
La fuga
Como consecuencia del intercambio de disparos, uno de los delincuentes murió en el lugar, mientras que los otros tres integrantes del grupo lograron escapar. Luego del episodio, las autoridades informaron que el fallecido contaba con antecedentes por robo agravado y tenencia ilegal de arma de guerra.
El policía involucrado forma parte de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) del partido de La Matanza.
Investigan las circunstancias del hecho
La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
Como parte de las medidas iniciales, la fiscalía ordenó el secuestro del arma reglamentaria utilizada por el efectivo para realizar las pericias correspondientes y determinar la mecánica del episodio.
Mientras continúa la investigación, se busca establecer con precisión cómo se desarrolló el enfrentamiento ocurrido durante el intento de robo.