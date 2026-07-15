#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
En Lomas de Zamora

Un policía de la Bonaerense mató a un delincuente que quiso robarle la moto

El hecho ocurrió en Ingeniero Budge, donde el efectivo fue abordado por cuatro atacantes y la Justicia investiga las circunstancias del episodio.

Un policía mató a un motochorro mientras se defendía de un intento de robo.Un policía mató a un motochorro mientras se defendía de un intento de robo.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Un efectivo de la Policía Bonaerense mató a un delincuente que, junto a otros atacantes, intentó robarle la moto en la localidad de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Las Tropas y Timoteo Gordillo, cuando el agente, identificado por sus iniciales A.P., circulaba a bordo de una Honda Wave 110 y fue sorprendido por cuatro asaltantes que se desplazaban en dos motocicletas.

Mirá tambiénIncendio fatal en Malvinas Argentinas: murió una menor y otros cuatro fueron internados

Según informaron fuentes del caso, uno de los delincuentes habría empujado al policía, provocando que cayera al suelo. Tras la caída, el efectivo logró extraer su arma reglamentaria y efectuó disparos contra los atacantes.

La fuga

Como consecuencia del intercambio de disparos, uno de los delincuentes murió en el lugar, mientras que los otros tres integrantes del grupo lograron escapar. Luego del episodio, las autoridades informaron que el fallecido contaba con antecedentes por robo agravado y tenencia ilegal de arma de guerra.

El policía involucrado forma parte de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) del partido de La Matanza.

Investigan las circunstancias del hecho

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

Como parte de las medidas iniciales, la fiscalía ordenó el secuestro del arma reglamentaria utilizada por el efectivo para realizar las pericias correspondientes y determinar la mecánica del episodio.

Mientras continúa la investigación, se busca establecer con precisión cómo se desarrolló el enfrentamiento ocurrido durante el intento de robo.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Buenos Aires

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro