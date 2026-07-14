Un partido de la Liga Amistad terminó en una violenta batalla campal en la localidad bonaerense de Ensenada, donde varios jugadores y asistentes resultaron heridos. Además, uno de los futbolistas debió ser reanimado mediante maniobras de RCP luego de recibir una serie de golpes durante la pelea.
Batalla campal en Ensenada: un jugador fue reanimado tras una pelea en un partido
El violento episodio ocurrió durante un encuentro de la Liga Amistad entre Barrio Progreso y 25 de Mayo de Altos de San Lorenzo. Las imágenes del enfrentamiento comenzaron a circular en redes sociales.
El enfrentamiento ocurrió durante el encuentro entre Barrio Progreso y 25 de Mayo de Altos de San Lorenzo. Según relataron testigos, el clima ya era tenso durante el partido y la situación terminó desbordándose cuando comenzaron los golpes entre integrantes de ambos equipos y personas que se encontraban en el lugar.
El ataque que desencadenó la pelea
De acuerdo con los testimonios recogidos, el inicio de la pelea se produjo cuando un jugador de 25 de Mayo fue golpeado en la zona de la nuca mientras se preparaba para ejecutar un lateral.
El impacto habría llegado desde el sector del banco de suplentes del equipo rival, lo que provocó una reacción que derivó en un enfrentamiento generalizado dentro del campo de juego.
La situación escaló rápidamente y terminó involucrando a futbolistas y espectadores, mientras la disputa quedó registrada en varios videos que luego fueron difundidos en redes sociales.
Un jugador tuvo que recibir RCP
Como consecuencia de la agresión, uno de los futbolistas quedó tendido en el suelo y tuvo que ser asistido con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).
Según informaron, el jugador había recibido golpes y patadas en el pecho. Además, otras seis personas necesitaron atención médica tras el episodio. Un testigo aseguró que la pelea podría haber continuado de no ser por el estado de salud del jugador que quedó en el piso.
“Nadie hizo nada para frenar la pelea. Pararon un poco cuando vieron que uno de los pibes estaba mal en el piso, sino seguían pegando”, relató.
Análisis de las imágenes
Desde el equipo 25 de Mayo reclamaron sanciones contra Barrio Progreso y solicitaron incluso la desafiliación del club de la Liga Amistad. Hasta el momento, Barrio Progreso no emitió un comunicado oficial sobre lo sucedido.
Las autoridades analizan los videos registrados durante la pelea, que podrían convertirse en una prueba clave para identificar responsabilidades y determinar las medidas que correspondan.