#HOY:

Javier Milei
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
El video

Brutal choque en Berazategui: dos jóvenes están graves tras impactar contra un árbol

Las imágenes muestran cómo el vehículo perdió el control después de pasar por una boca de tormenta sin tapa, impactó contra un árbol, se incendió y sus ocupantes permanecen internados.

El vehículo terminó destruido e incendiado tras el fuerte impacto contra un árbol.El vehículo terminó destruido e incendiado tras el fuerte impacto contra un árbol.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Dos jóvenes de 18 años permanecen internados en grave estado luego de protagonizar un violento accidente de tránsito en la localidad bonaerense de Berazategui. El impacto quedó registrado por una cámara de seguridad y las imágenes muestran la magnitud del choque.

El hecho ocurrió en la intersección de la avenida Néstor Kirchner y la calle 17 y el video recién trascendió en las últimas horas.

Mirá tambiénBanco Nación acompañará el Congreso Aapresid con una propuesta integral para el agro

Cómo ocurrió el accidente

Según la información difundida, los jóvenes circulaban a bordo de un Peugeot 206 cuando el vehículo pasó por una alcantarilla, o boca de tormenta, que no tenía tapa. A raíz de esa situación, el conductor perdió el control del auto, que terminó impactando violentamente contra un árbol.

Las imágenes de la cámara de seguridad muestran que, tras el choque, el vehículo dio varios trompos, quedó completamente destruido y se incendió, lo que obligó a una rápida intervención de los equipos de emergencia.

Los ocupantes permanecen internados

Tras el siniestro, ambos ocupantes fueron rescatados y trasladados de urgencia a un centro de salud. De acuerdo con la información disponible, continúan internados con heridas de gravedad.

Hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre su evolución médica.

Los dos ocupantes permanecen internados con heridas de gravedad.Los dos ocupantes permanecen internados con heridas de gravedad.

El reclamo de los vecinos

La difusión del video reavivó el reclamo de los vecinos de la zona, quienes aseguran que el problema con la boca de tormenta continúa sin resolverse.

Según manifestaron, la falta de la tapa representa un riesgo para quienes circulan por ese sector y solicitan una solución para evitar nuevos accidentes.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Buenos Aires
Videos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro