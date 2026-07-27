Dos jóvenes de 18 años permanecen internados en grave estado luego de protagonizar un violento accidente de tránsito en la localidad bonaerense de Berazategui. El impacto quedó registrado por una cámara de seguridad y las imágenes muestran la magnitud del choque.
Brutal choque en Berazategui: dos jóvenes están graves tras impactar contra un árbol
Las imágenes muestran cómo el vehículo perdió el control después de pasar por una boca de tormenta sin tapa, impactó contra un árbol, se incendió y sus ocupantes permanecen internados.
El hecho ocurrió en la intersección de la avenida Néstor Kirchner y la calle 17 y el video recién trascendió en las últimas horas.
Cómo ocurrió el accidente
Según la información difundida, los jóvenes circulaban a bordo de un Peugeot 206 cuando el vehículo pasó por una alcantarilla, o boca de tormenta, que no tenía tapa. A raíz de esa situación, el conductor perdió el control del auto, que terminó impactando violentamente contra un árbol.
Las imágenes de la cámara de seguridad muestran que, tras el choque, el vehículo dio varios trompos, quedó completamente destruido y se incendió, lo que obligó a una rápida intervención de los equipos de emergencia.
Los ocupantes permanecen internados
Tras el siniestro, ambos ocupantes fueron rescatados y trasladados de urgencia a un centro de salud. De acuerdo con la información disponible, continúan internados con heridas de gravedad.
Hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre su evolución médica.
El reclamo de los vecinos
La difusión del video reavivó el reclamo de los vecinos de la zona, quienes aseguran que el problema con la boca de tormenta continúa sin resolverse.
Según manifestaron, la falta de la tapa representa un riesgo para quienes circulan por ese sector y solicitan una solución para evitar nuevos accidentes.