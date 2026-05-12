La acusan de estafa

Bragado: una preceptora confesó haber gastado 50 mil dólares de un viaje estudiantil

Las familias de 38 alumnos denunciaron que la encargada de administrar los fondos habría desviado el dinero recaudado durante meses para rifas y eventos, lo que derivó en una causa por estafa agravada y en el reclamo para recuperar el dinero y concretar el viaje a El Bolsón.