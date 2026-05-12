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La acusan de estafa

Bragado: una preceptora confesó haber gastado 50 mil dólares de un viaje estudiantil

Las familias de 38 alumnos denunciaron que la encargada de administrar los fondos habría desviado el dinero recaudado durante meses para rifas y eventos, lo que derivó en una causa por estafa agravada y en el reclamo para recuperar el dinero y concretar el viaje a El Bolsón.

La mujer trabaja en la institución desde hace 15 años.La mujer trabaja en la institución desde hace 15 años.
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Las familias de 38 alumnos de la Escuela Técnica N°1 de Bragado, provincia de Buenos Aires, atraviesan una situación desesperante tras denunciar a una preceptora de la institución. Según el relato de los damnificados, la mujer habría malversado 50 mil dólares que los adolescentes recaudaron durante meses mediante rifas, eventos y venta de alimentos para financiar su viaje de egresados a El Bolsón.

La acusada, que cuenta con una trayectoria de más de 15 años en el establecimiento, era la responsable de administrar el dinero. Tras ser confrontada por las autoridades escolares en su propio domicilio, la mujer habría confesado el hecho de manera contundente, admitiendo que se "patinó la plata".

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Engaño y falsificación

El viaje estaba originalmente programado para finales del año pasado. Para concretarlo, los padres no solo realizaron un arduo trabajo comunitario, sino que también abonaron cuotas mensuales que alcanzaron casi un millón de pesos por alumno.

Para encubrir el faltante del dinero, la preceptora habría implementado diversas estrategias dilatorias. Inicialmente, atribuyó la cancelación del viaje a supuestos inconvenientes con la aerolínea, llegando incluso a falsificar documentación para otorgar credibilidad a su versión. Posteriormente, tras el receso escolar, postergó la fecha para abril, pero terminó cortando el contacto alegando el extravío de su teléfono laboral y solicitando una licencia por enfermedad.

La lucha de las familias por viajar

Actualmente, el caso se encuentra bajo la órbita de la Justicia, donde se investiga bajo la carátula de estafa agravada por abuso de confianza. Delfina Méndez, abogada y familiar de uno de los damnificados, confirmó que la confesión de la mujer se dio ante la presión de los directivos.

Además, los padres exigen que tanto la implicada como su esposo —quien también trabaja en el colegio— sean removidos de sus cargos.

Pese al golpe económico y emocional, la comunidad no se rinde. En una reciente conferencia de prensa, anunciaron el lanzamiento de una colecta oficial y eventos solidarios. El objetivo es recaudar los fondos necesarios para que los jóvenes puedan conocer El Bolsón antes de agosto, mes en el que deben iniciar sus prácticas profesionale

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