La Policía Ambiental de Córdoba liberó a 69 animales silvestres en el establecimiento Rancho Viejo, en Altos de Chipión. Entre los ejemplares que regresaron a su hábitat había un carpincho que permanecía en una granja de Villa María, donde lo utilizaban como parte de una exhibición publicitaria.
Liberaron a 69 animales en Córdoba, entre ellos un carpincho usado en una exhibición publicitaria
La Policía Ambiental devolvió los ejemplares a su hábitat en la región de Ansenuza. Todos habían pasado por el centro de rehabilitación de la Reserva Tatú Carreta.
También fueron liberados dos flamencos, gatos del monte, comadrejas overas, lechuzas de campanario, un zorro y una cigüeña, entre otros animales. Antes de llegar a Ansenuza, todos recibieron atención en el centro de rescate y rehabilitación de la Reserva Tatú Carreta.
Cómo rehabilitaron al carpincho
El contacto prolongado con las personas había cambiado el comportamiento del carpincho. Durante la rehabilitación, los especialistas trabajaron para que recuperara sus hábitos silvestres antes de devolverlo a la naturaleza.
“Gran parte de los animales que recibimos provienen de procedimientos de control y fiscalización por tenencia ilegal. Es decir, son especies silvestres que las personas mantenían en cautiverio como mascotas”, explicó Adrián Rinaudo, secretario de Policía Ambiental.
Dos flamencos volvieron a volar
Los dos flamencos habían sido encontrados en San José de la Dormida. Uno tenía una lesión en un ala y el otro presentaba un cuadro de debilidad. Ambos recuperaron la capacidad de vuelo durante la rehabilitación.
Entre los felinos liberados había un gato melánico que una familia encontró en la zona de Miramar y entregó a las autoridades al advertir que era silvestre. También regresaron a su hábitat dos gatos del monte que necesitaron más tiempo de recuperación que los otros tres ejemplares con los que habían sido rescatados.
Las lechuzas de campanario habían llegado desde Bell Ville cuando todavía eran muy pequeñas. En la reserva completaron su crianza y estimularon sus habilidades de caza para que pudieran alimentarse por sus propios medios. Allí también trataron a un zorro del norte de Punilla que tenía una lesión en la cadera.