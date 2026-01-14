Choque entre camiones en Rosario: un herido fue evacuado en helicóptero
Ocurrió este miércoles al mediodía en Juan María Rosa y Uriburu, acceso a la playa de camiones de Pérez. Uno de los choferes sufrió politraumatismos y fue trasladado en helicóptero. Un puestero salvó su vida por centímetros.
El impacto se produjo en el cruce de Juan María Rosa con Uriburu.
Este miércoles, cerca del mediodía, se produjo un violento choque entre dos camiones de gran porte en la intersección de la colectora Juan María Rosa —a la altura de Circunvalación— con la avenida Uriburu, en el límite oeste de Rosario. La zona es el principal acceso a la playa de camiones de Pérez.
Uno de los conductores quedó atrapado dentro del habitáculo y tuvo que ser rescatado por los Bomberos Voluntarios. Estaba consciente, aunque sufrió politraumatismos. Debido a la gravedad del impacto, fue trasladado en helicóptero al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).
El rescate y el operativo sanitario
“Estaba lúcido y consciente, pero con politraumas”, confirmó Juan José Roger, del cuartel de Bomberos Voluntarios, que encabezó el operativo de asistencia. Personal del Sies lo estabilizó en el lugar antes de ordenar su evacuación aérea.
Un puestero ambulante resultó ileso por milagro tras el choque.
Hasta el momento, no se conoce con certeza la mecánica del siniestro. Uno de los vehículos era un camión con acoplado; el otro, un volquete perteneciente a un corralón de materiales. El más dañado fue el primero, cuyo conductor quedó atrapado en la cabina.
Testimonios y milagro
El chofer del camión volquetero, que se dirigía hacia un relleno sanitario, brindó su versión del choque: “Yo venía por Uriburu y el otro por colectora. Me agarró al medio. Venía solo. Cuando vi que me chocaba, agarré fuerte el volante. Solo tengo raspones”, declaró ante el canal El Tres.
El herido fue rescatado por Bomberos y evacuado en helicóptero al Heca.
Un vendedor ambulante que presenció el hecho, y que trabaja justo en la esquina del cruce, expresó: “No sé cómo pasó. Nos dimos cuenta cuando ya teníamos el camión encima. Si no, no la contábamos, nos salvamos de milagro”. También denunció maniobras peligrosas en la zona: “Acá andan en contramano y vienen al palo”.
Zona crítica y tránsito afectado
El punto exacto del siniestro fue en el cruce entre Juan María Rosa —colectora de Circunvalación en sentido sur— y Uriburu. Desde allí, los camiones acceden al playón cerealero de Pérez o circulan en dirección al puerto. La circulación estuvo interrumpida por varias horas.
Las autoridades de tránsito montaron un operativo en el lugar para ordenar el flujo vehicular, mientras se realizaban peritajes y se despejaban los restos del choque. Recomiendan evitar la zona y buscar vías alternativas.