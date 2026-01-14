Accidente vial

Choque entre camiones en Rosario: un herido fue evacuado en helicóptero

Ocurrió este miércoles al mediodía en Juan María Rosa y Uriburu, acceso a la playa de camiones de Pérez. Uno de los choferes sufrió politraumatismos y fue trasladado en helicóptero. Un puestero salvó su vida por centímetros.