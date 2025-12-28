Hallaron los cuerpos de dos jóvenes desaparecidos en el río Paraná en Corrientes

Un trágico episodio conmocionó a la provincia de Corrientes este domingo, cuando fueron encontrados los cuerpos de dos jóvenes que habían desaparecido en el río Paraná. El hallazgo se produjo tras un intenso operativo de búsqueda desplegado en la ciudad de Ituzaingó, luego de que ambos fueran vistos por última vez mientras se bañaban en una zona no habilitada del río.
Las tareas de rescate estuvieron a cargo de buzos tácticos y personal de seguridad, que trabajaron durante más de 24 horas para dar con las víctimas. El hecho volvió a poner en evidencia los peligros que presenta el cauce del Paraná, especialmente en sectores con corrientes profundas y desniveles abruptos.
Fueron vistos por última vez mientras se bañaban en una zona no habilitada del río.
La desaparición en el río
Según informaron fuentes oficiales, los jóvenes se encontraban junto a otras personas cuando ingresaron al río durante la tarde del sábado. En un momento, fueron arrastrados por la corriente y desaparecieron de la superficie, lo que generó la inmediata alerta de quienes los acompañaban.
El aviso permitió activar un protocolo de búsqueda que incluyó rastrillajes por agua y por tierra, con la participación de fuerzas provinciales y federales. Desde el primer momento, las autoridades advirtieron sobre la complejidad del operativo debido a las características del lugar y a las condiciones del río.
Las tareas se concentraron en un sector ribereño frecuentado por vecinos y turistas, pero que no cuenta con habilitación oficial para el baño. Buzos especializados recorrieron el fondo del río mientras embarcaciones realizaron patrullajes constantes aguas abajo.
Finalmente, durante la mañana del domingo, los cuerpos fueron localizados a pocos metros del lugar donde habían sido vistos por última vez. Tras el hallazgo, se dio intervención a la Justicia para avanzar con las actuaciones correspondientes.
Los jóvenes desaparecieron en el río Paraná. Foto: Fernando Nicola.
Investigación y peritajes
Una vez recuperados, los cuerpos fueron trasladados para la realización de las pericias de rigor, con el objetivo de confirmar las causas del fallecimiento. De acuerdo con los primeros indicios, no se habrían detectado signos de violencia, por lo que la principal hipótesis apunta a un ahogamiento accidental.
La Fiscalía interviniente dispuso una serie de medidas para reconstruir los hechos y determinar las circunstancias en las que ocurrió la tragedia. En paralelo, se brindó acompañamiento a los familiares de las víctimas, que atraviesan momentos de profundo dolor.
Especialistas y rescatistas advierten que el río Paraná presenta zonas que, aunque aparentan ser tranquilas, esconden fuertes corrientes, pozos profundos y cambios bruscos en el lecho. Estas condiciones representan un riesgo elevado para quienes ingresan al agua sin conocimiento del lugar o fuera de áreas controladas.
En los últimos años, se han registrado numerosos accidentes similares, especialmente durante la temporada de altas temperaturas, cuando aumenta la presencia de personas en las costas.
Tras el trágico desenlace, las autoridades reiteraron el pedido a la población para que respete las señalizaciones y evite bañarse en sectores no habilitados. También recomendaron extremar las precauciones ante la crecida del río y las condiciones climáticas adversas.
La muerte de los dos jóvenes generó una fuerte conmoción en la comunidad y volvió a encender las alertas sobre la importancia de la prevención y el cuidado al disfrutar de los espacios naturales.