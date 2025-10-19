Corrupción

Escándalo en Córdoba: detienen a 23 gendarmes por presunta red de cobro de coimas en puestos viales

Un megaoperativo federal en la provincia de Córdoba concluyó con la detención de 23 efectivos de Gendarmería Nacional, acusados de integrar una red que exigía sobornos de hasta 600.000 pesos a camioneros para permitir su circulación sin sanciones.