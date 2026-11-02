Tribunales de Santa Fe

Crimen de "Pelusa" Farías: la audiencia que definirá la prisión perpetua para el condenado

El juez Pablo Spekuljak encabezará este lunes, desde las 15, la instancia de cesura posterior al juicio por jurados. Fiscalía y querella sostienen que corresponde la pena máxima, mientras que la discusión podría centrarse en la constitucionalidad de la prisión perpetua.