Inseguridad en Santa Fe

Dos cuadras enteras quedaron sin gas tras el robo de medidores en barrio Ciudadela

Durante la madrugada, delincuentes recorrieron domicilio por domicilio y sustrajeron componentes de bronce de las instalaciones de gas. El episodio afectó a vecinos de un amplio sector comprendido entre Saavedra, Martín Zapata, San Lorenzo y Agustín Delgado. En una vivienda dejaron abierta una conexión y una familiar alcanzó a advertir la pérdida.