Un insólito y rápido esclarecimiento de un robo tuvo lugar en las primeras horas de este lunes en Santo Tomé, ciudad del departamento La Capital.
Fue a denunciar que le habían robado la batería de su camión y la encontró en la comisaría
La policía la había recuperado al arrestar al ladrón, un hombre de 31 años que fue sorprendido en la vía pública cuando cargaba el pesado dispositivo sobre sus hombros.
Gracias a un patrullaje preventivo y a la posterior coincidencia en la dependencia policial, un hombre de 31 años quedó aprehendido y un vecino pudo recuperar el elemento que le habían sustraído de su vehículo.
Sospechoso
El hecho comenzó a resolverse cuando efectivos del Comando Radioeléctrico interceptaron en la vía pública a un sujeto que circulaba transportando una batería de gran tamaño.
Al no poder justificar la procedencia del acumulador de energía, los uniformados trasladaron al sospechoso en calidad de demorado junto con el elemento secuestrado.
Paralelamente, un vecino domiciliado en la zona de calle Santa Fe al 3900 notó que durante la noche le habían arrancado la batería a su camión Ford 600, el cual había dejado estacionado frente a su vivienda la jornada previa.
Coincidencia
La sorpresa llegó cuando la víctima se presentó en la Subcomisaría 15a para radicar la formal denuncia.
Al estar en la sede policial, el denunciante observó la batería que los agentes habían secuestrado horas antes y la reconoció de inmediato como de su propiedad.
Ante esta confirmación, la Policía formalizó la aprehensión del imputado de 31 años y dio intervención al Ministerio Público de la Acusación para dar curso a la causa por tentativa de robo.