Un violento episodio ocurrido durante la mañana del miércoles en la zona norte de la ciudad de Santa Fe terminó con un hombre de 32 años herido de bala y un agente penitenciario de 38 años detenido, señalado como presunto involucrado en el ataque.
Detuvieron a un agente penitenciario acusado de balear a un hombre en zona norte
El episodio ocurrió durante la mañana en inmediaciones de Gobernador Freyre y Callejón El Sable. La Policía había sido convocada inicialmente por una pelea a golpes entre dos hombres. Poco después recibió un nuevo aviso sobre una persona herida de arma de fuego y encontró a un hombre de 32 años con un disparo en la cabeza.
Todo comenzó a partir de un aviso recibido por personal policial que daba cuenta de una pelea en la vía pública, en inmediaciones de Gobernador Freyre y Callejón El Sable.
Cuando los agentes arribaron al lugar encontraron a dos hombres que se estaban enfrentando a golpes de puño. Ambos fueron aprehendidos en el marco de la intervención.
Pero la situación tendría un segundo capítulo. Mientras los uniformados trabajaban en el lugar, ingresó una nueva comunicación al sistema de emergencias que advertía sobre la presencia, a pocos metros, de una persona herida de arma de fuego.
Epidosios vinculados
Las primeras actuaciones vincularon ambos episodios, por lo que la investigación comenzó a concentrarse en establecer qué ocurrió antes y después de la pelea y quién efectuó el disparo.
En el marco del procedimiento fue detenido un hombre de 38 años, quien se desempeña como personal del Servicio Penitenciario y presta funciones en la Unidad Penal Nº 11 de Piñero.
La intervención judicial quedó a cargo del fiscal que recibió las actuaciones, quien deberá determinar las circunstancias concretas en las que se produjo el disparo y la eventual responsabilidad del detenido.
¿Qué originó la pelea ?
Por el momento, la investigación se encuentra en una etapa inicial y busca reconstruir la secuencia completa. En particular, se procura establecer qué relación existía entre los protagonistas, cómo se inició la pelea y qué ocurrió en el momento en que el hombre de 32 años recibió el impacto de arma de fuego.
El herido fue asistido a raíz de la lesión sufrida en la cabeza, (en principio sería un roce de bala) mientras que el procedimiento policial continuó con la preservación de los elementos de interés para la causa.
La causa fue caratulada provisoriamente como "herido de arma de fuego" y quedó en manos del Ministerio Público de la Acusación.