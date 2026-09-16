Violencia en Santa Fe

Detuvieron a un agente penitenciario acusado de balear a un hombre en zona norte

El episodio ocurrió durante la mañana en inmediaciones de Gobernador Freyre y Callejón El Sable. La Policía había sido convocada inicialmente por una pelea a golpes entre dos hombres. Poco después recibió un nuevo aviso sobre una persona herida de arma de fuego y encontró a un hombre de 32 años con un disparo en la cabeza.