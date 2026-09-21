Santa Fe

Disparos en la madrugada: dos jóvenes aprehendidos con un revólver calibre 22

Un aviso al 911 por presuntos disparos puso en marcha un procedimiento del Comando Radioeléctrico en la zona de Neuquén al 6300. Con indicaciones aportadas por vecinos, los policías llegaron hasta un pasillo donde interceptaron a dos jóvenes y secuestraron un revólver con numeración suprimida y varios cartuchos.