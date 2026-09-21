Dos jóvenes, de 18 y 22 años, fueron aprehendidos durante la madrugada luego de un procedimiento policial realizado en la zona de calle Neuquén al 6300, en el noroeste de la ciudad de Santa Fe.
Disparos en la madrugada: dos jóvenes aprehendidos con un revólver calibre 22
Un aviso al 911 por presuntos disparos puso en marcha un procedimiento del Comando Radioeléctrico en la zona de Neuquén al 6300. Con indicaciones aportadas por vecinos, los policías llegaron hasta un pasillo donde interceptaron a dos jóvenes y secuestraron un revólver con numeración suprimida y varios cartuchos.
La intervención comenzó a partir de un aviso recibido por la Central de Emergencias 911, que alertó sobre presuntas detonaciones de arma de fuego en ese sector. Ante la gravedad de la denuncia, personal del Comando Radioeléctrico se dirigió rápidamente hacia el lugar señalado.
Al arribar, los uniformados comenzaron a recorrer las inmediaciones y tomaron contacto con vecinos del sector. Según la información policial, fueron ellos quienes señalaron que los presuntos involucrados se encontraban en el interior de un pasillo cercano.
Procedimiento en un pasillo
Con esa información, los agentes ingresaron al sector indicado y realizaron una inspección que permitió localizar a dos jóvenes. Ambos fueron interceptados y sometidos a una requisa en el marco del procedimiento.
Durante la intervención, los policías secuestraron una cartera de color negro que contenía un revólver calibre 22. El arma presentaba su numeración suprimida, circunstancia que impide su identificación registral mediante ese elemento.
Junto al revólver también fueron encontrados varios cartuchos, algunos de los cuales se encontraban percutados.
Detenciones
Ante el hallazgo del arma y las municiones, los efectivos procedieron a la aprehensión de los dos jóvenes. El armamento y los restantes elementos quedaron secuestrados como parte de las actuaciones iniciadas a partir de la denuncia por las detonaciones.
El procedimiento fue trasladado posteriormente a la sede de la Comisaría 8ª, donde se continuaron las actuaciones correspondientes y se dio intervención a las autoridades judiciales competentes, que deberán determinar la situación procesal de los dos aprehendidos.