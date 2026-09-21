#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Santa Fe

Disparos en la madrugada: dos jóvenes aprehendidos con un revólver calibre 22

Un aviso al 911 por presuntos disparos puso en marcha un procedimiento del Comando Radioeléctrico en la zona de Neuquén al 6300. Con indicaciones aportadas por vecinos, los policías llegaron hasta un pasillo donde interceptaron a dos jóvenes y secuestraron un revólver con numeración suprimida y varios cartuchos.

Los involucrados quedaron a disposición del fiscal en turno. Foto: GentilezaLos involucrados quedaron a disposición del fiscal en turno. Foto: Gentileza
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Dos jóvenes, de 18 y 22 años, fueron aprehendidos durante la madrugada luego de un procedimiento policial realizado en la zona de calle Neuquén al 6300, en el noroeste de la ciudad de Santa Fe.

La intervención comenzó a partir de un aviso recibido por la Central de Emergencias 911, que alertó sobre presuntas detonaciones de arma de fuego en ese sector. Ante la gravedad de la denuncia, personal del Comando Radioeléctrico se dirigió rápidamente hacia el lugar señalado.

Mirá tambiénUn hombre murió mientras cortaba el pasto en un loteo de Arroyo Leyes

Al arribar, los uniformados comenzaron a recorrer las inmediaciones y tomaron contacto con vecinos del sector. Según la información policial, fueron ellos quienes señalaron que los presuntos involucrados se encontraban en el interior de un pasillo cercano.

Procedimiento en un pasillo

Con esa información, los agentes ingresaron al sector indicado y realizaron una inspección que permitió localizar a dos jóvenes. Ambos fueron interceptados y sometidos a una requisa en el marco del procedimiento.

secuestro revólver calibre 22 tiroteosEl revólver calibre 22 secuestrado por la policía. Foto: Gentileza

Durante la intervención, los policías secuestraron una cartera de color negro que contenía un revólver calibre 22. El arma presentaba su numeración suprimida, circunstancia que impide su identificación registral mediante ese elemento.

Mirá tambiénIncendio en una concesionaria de autos usados en el norte de Santa Fe

Junto al revólver también fueron encontrados varios cartuchos, algunos de los cuales se encontraban percutados.

Detenciones

Ante el hallazgo del arma y las municiones, los efectivos procedieron a la aprehensión de los dos jóvenes. El armamento y los restantes elementos quedaron secuestrados como parte de las actuaciones iniciadas a partir de la denuncia por las detonaciones.

El procedimiento fue trasladado posteriormente a la sede de la Comisaría 8ª, donde se continuaron las actuaciones correspondientes y se dio intervención a las autoridades judiciales competentes, que deberán determinar la situación procesal de los dos aprehendidos.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Policía de Santa Fe
Santa Fe
Santa Fe violenta

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro