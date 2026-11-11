Monte Vera

Encontraron 200 pichones de cotorras escondidas en el baúl de un auto

Un llamado anónimo permitió a la Guardia Rural Los Pumas interceptar un Fiat Duna Weekend durante la madrugada. En cuatro cajas transportaban 200 pichones de cotorras argentinas. El conductor fue aprehendido y luego recuperó la libertad por disposición de la fiscalía. Su acompañante también quedó imputada.