Un procedimiento de la Guardia Rural Los Pumas permitió descubrir el traslado de 200 aves silvestres que eran transportadas en el interior de un automóvil en la zona urbana de Monte Vera, departamento La Capital. El operativo se inició a partir de un llamado telefónico anónimo que alertó sobre la circulación de un vehículo sospechoso.
Encontraron 200 pichones de cotorras escondidas en el baúl de un auto
Un llamado anónimo permitió a la Guardia Rural Los Pumas interceptar un Fiat Duna Weekend durante la madrugada. En cuatro cajas transportaban 200 pichones de cotorras argentinas. El conductor fue aprehendido y luego recuperó la libertad por disposición de la fiscalía. Su acompañante también quedó imputada.
La intervención tuvo lugar durante la madrugada, cuando personal de la Sección N.º 1 «Constituyentes» recibió información sobre un automóvil Fiat de color plateado que presuntamente llevaba aves silvestres en su interior.
Sorpresa en el baúl
Con esos datos, los efectivos se dirigieron hasta el sector indicado y localizaron un Fiat Duna Weekend, también plateado, aunque con el capot de color negro. El vehículo, era conducido por un hombre identificado como C. Ch., quien viajaba acompañado por una mujer.
Al ser entrevistado por los uniformados, el conductor accedió voluntariamente a exhibir el baúl del automóvil. Lo que encontraron en su interior confirmó la sospecha que había originado el procedimiento: cuatro cajas que contenían 200 ejemplares de cotorras argentinas, todos pichones.
Según se consignó en el parte oficial, el hombre manifestó espontáneamente que había comprado las aves y que le pertenecían. Dos personas involucradas y una investigación por infracción a la ley de fauna
Ante el hallazgo, los integrantes de la Guardia Rural informaron al conductor que su conducta podría encuadrarse en una infracción a la Ley Nacional 22.421, de Conservación de la Fauna Silvestre. También se dio conocimiento al fiscal en turno.
En consecuencia, el conductor fue aprehendido y trasladado junto con los ejemplares secuestrados hasta la sede policial de la Sección N.º 1 «Constituyentes». También se confeccionó un acta por infracción a la Ley Provincial 4.830, identificada con el número 005139.
La causa quedó bajo conocimiento de la fiscal Milagros Parodi, del Ministerio Público de la Acusación, con intervención de la defensora pública Leticia Feraudo.
Sin embargo, la situación procesal tuvo novedades durante la mañana. Alrededor de las 9.30, por disposición de la fiscal, el conductor fue formalmente notificado de la causa, se le practicó la identificación dactiloscópica y posteriormente recuperó la libertad.
La mujer que lo acompañaba, identificada como S. P., también quedó imputada por la misma infracción, aunque continuará el proceso en estado de libertad.
El destino de las 200 aves
Además de las actuaciones judiciales, la fiscal dispuso que los 200 ejemplares secuestrados fueran remitidos al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, organismo que deberá intervenir para garantizar su resguardo y determinar los pasos correspondientes.
El procedimiento vuelve a poner en escena una problemática vinculada con la captura, tenencia y comercialización de fauna silvestre. En este caso, la cantidad de ejemplares encontrados y el hecho de que todos fueran pichones constituyen dos elementos relevantes para la investigación.
Por el momento se procura establecer las circunstancias en que fueron obtenidas las aves, su destino y si existieron otras personas involucradas en la maniobra.