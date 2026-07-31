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Escobar: un reclamo por un trabajo derivó en una pelea fatal entre un carnicero y un herrero

El propietario de una carnicería y el hombre que había realizado tareas en el comercio fallecieron tras un violento enfrentamiento con armas blancas. La Justicia investiga cómo se produjo el hecho.

La Policía Científica realizó pericias en la carnicería donde ocurrió el enfrentamiento fatal.La Policía Científica realizó pericias en la carnicería donde ocurrió el enfrentamiento fatal.
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Una discusión relacionada con un trabajo de herrería tuvo un desenlace fatal este jueves en la localidad bonaerense de Escobar. El propietario de una carnicería y el herrero que había realizado tareas en el comercio murieron tras un violento enfrentamiento que es investigado por la Justicia.

El hecho ocurrió en un pequeño local ubicado sobre la calle Urbino, a metros de Asborno. Al arribar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas encontraron a dos hombres tendidos en el piso.

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Las víctimas y las primeras pericias

Uno de los fallecidos fue identificado como Martín García Mamani, de 54 años, dueño del comercio, quien presentaba múltiples heridas de arma blanca.

A pocos metros se encontraba el otro involucrado, un herrero conocido como Miguel, de aproximadamente 60 años. Al cierre de esta información, su identidad completa aún no había sido confirmada oficialmente.

Las primeras pericias establecieron que Mamani murió a causa de las heridas sufridas durante el enfrentamiento. En el caso del herrero, los investigadores señalaron que presentaba escoriaciones compatibles con una pelea, aunque no registraba, en principio, lesiones punzocortantes de gravedad. La principal hipótesis es que sufrió una descompensación durante la riña.

La fiscalía ordenó pericias para reconstruir la secuencia que terminó con dos fallecidos.La fiscalía ordenó pericias para reconstruir la secuencia que terminó con dos fallecidos.

El origen del conflicto

De acuerdo con la reconstrucción inicial, la discusión comenzó por un reclamo vinculado a un trabajo de herrería. Según la investigación, el comerciante había convocado a otro trabajador para corregir unas rejas que consideraba mal terminadas por el herrero con quien finalmente mantuvo la pelea.

Un testigo identificado como M.D.B., quien había sido citado para realizar esas tareas, declaró ante los investigadores que la discusión escaló hasta convertirse en un enfrentamiento físico entre ambos hombres.

La principal hipótesis de la investigación

Los investigadores creen que los dos involucrados se enfrentaron utilizando armas blancas y, por el momento, descartan la participación de terceras personas.

Además, en el lugar no se detectaron faltantes de dinero ni de objetos de valor. Tanto la recaudación de la carnicería como los teléfonos celulares permanecían en el comercio y tampoco se encontraron signos que indicaran un intento de robo.

La causa quedó en manos de la Justicia

La investigación es llevada adelante por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 5 de Escobar. La fiscal ordenó las pericias correspondientes de la Policía Científica y las tareas investigativas de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local para reconstruir con precisión cómo se desarrolló el enfrentamiento y determinar las responsabilidades del caso.

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