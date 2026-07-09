Un golpe delictivo sacudió a los vecinos de la costa santafesina en las primeras horas de este jueves 9 de julio, en jurisdicción de la ciudad de San José del Rincón.
Robo en una carnicería de Rincón: se llevaron hasta una media res
Los ladrones se llevaron también un televisor y una caja registradora. Ocurrió en un local ubicado sobre la ruta provincial 1, a la altura de calle Vergara.
Una conocida carnicería de la zona fue blanco de un importante robo donde los delincuentes no solo se llevaron dinero y electrodomésticos, sino también una gran cantidad de mercadería, incluyendo una media res completa.
Según fuentes policiales, el hecho se constató alrededor de las 6.30 de la mañana en el comercio "La Gringuita", ubicado en la intersección de Calle Vergara y la Ruta Provincial 1.
Sorpresa
La dueña del establecimiento, una mujer de 51 años, fue alertada por un familiar del propietario de un local vecino, quien al pasar por el lugar notó que la puerta de la carnicería se encontraba sospechosamente abierta.
Al arribar de inmediato, la víctima confirmó el peor escenario: el local había sido desvalijado minutos antes.
Tras un llamado a la Central de Emergencias 911, personal del Comando Radioeléctrico (CRE) de la Zona de la Costa se hizo presente en el lugar para iniciar las primeras actuaciones.
Botín
Al revisar las instalaciones, la propietaria detalló a los efectivos policiales el listado de lo robado: varios cortes de carne, entre ellos una media res (con un valor estimado de $2.000.000); $ 20.000 que se encontraban en la caja registradora; cuatro cuchillas profesionales y una chaira; un televisor de 32 pulgadas marca Philco y varias latas de cerveza.
Hasta el momento, el autor o los autores del hecho no han sido identificados.
Por cuestiones de jurisdicción, las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de la Comisaría 14 ade San José del Rincón, dependiente de la Unidad Regional I, cuyo personal investiga el caso para dar con el paradero de los delincuentes y lo sustraído.