Gianluca Andrés Serorena fue asesinado en las calles de su barrio, en el corazón de Las Flores II de la ciudad de Santa Fe. Tenía 21 años y el presunto autor del crimen, que tiene 19, cayó este martes en un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI). Algunas versiones indican que a pesar de las cortas edades, había entre ellos problemas “de vieja data”.
Galfrascoli brindó detalles sobre la detención del presunto asesino de Gianluca Serorena
El funcionario del Ministerio de Seguridad aseguró que el joven detenido este martes tiene antecedentes penales y es conocido en algunos barrios santafesinos por su accionar violento.
El subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad, Rolando Galfrascoli, informó luego que el sospechoso, cuyas iniciales son J. S. B. “es un joven con antecedentes penales, conocido en el entorno barrial como una persona violenta, en Villa Hipódromo, en Barranquitas”.
Serorena fue baleado la noche del 5 de junio pasado en inmediaciones del cruce de calles Regimiento 12 de Infantería y Lamadrid. El homicida llegó en moto y le disparó entre tres y cuatro tiros, uno de los cuales impactó en el abdomen de la víctima.
Malherido, Gianluca fue trasladado de urgencia al Hospital Iturraspe, donde agonizó por semanas. Siempre su estado fue considerado crítico. Finalmente, el 17 de julio falleció.
El arresto
A partir de entonces, la causa quedó en manos del fiscal Carlos Lacuadra. Las actuaciones de la PDI se aceleraron con el final trágico y en contados días se pudo individualizar al presunto autor del ataque.
Los uniformados, con la orden judicial correspondiente, allanaron este martes por la mañana un domicilio de barrio Villa Hipódromo, en la cuadra de calle Gorostiaga al 4200.
“No sólo fue arrestado el joven que era buscado, sino que también se secuestró material importante que servirá como evidencia para la acusación fiscal”, señaló Galfrascoli.
Entre otras cosas, los investigadores -que fueron apoyados para la irrupción por personal del Grupo de Operaciones Tácticas de San Javier- incautaron el teléfono celular el muchacho.
Récords
“Todo se da en el marco de un plan de seguridad que va a fondo contra los delitos violentos. Hoy también se realizaron allanamientos en barrio Coronel Dorrego, por hechos de abuso de armas, delitos gravísimos que tal vez no generaron muertes pero pudieron provocarlas. Allí dos personas fueron arrestadas y se secuestró un arma de fuego con municiones”, puntualizó el funcionario provincial.
“En las últimas semanas -agregó- la PDI viene marcando un record atrás del otro. Si contamos los últimos diez días, fueron más de 20 los detenidos en más de 30 allanamientos.
“A ello hay que sumarle otros delitos como el microtráfico, que están íntimamente vinculados con los de violencia altamente lesiva. Durante el fin de semana, entre Cañada Rosquín y la ciudad de Santa Fe secuestramos más de 1,2 kilos de cocaína… miles de dosis que salieron de circulación”, enfatizó.