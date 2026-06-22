Misterio

Hallan un automóvil abandonado sobre el puente del río Colastiné y buscan a su dueño

El vehículo fue encontrado detenido sobre la ruta nacional 168, en sentido hacia Paraná. En el interior quedaron pertenencias personales y una nota con la inscripción “SOS”, mientras que el propietario permanece desaparecido y es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad.