Las primeras horas del lunes comenzaron con un operativo de búsqueda cargado de incertidumbre sobre la ruta nacional 168, luego de que fuerzas de seguridad encontraran un automóvil abandonado sobre el puente que atraviesa el río Colastiné, en sentido hacia Paraná.
Hallan un automóvil abandonado sobre el puente del río Colastiné y buscan a su dueño
El vehículo fue encontrado detenido sobre la ruta nacional 168, en sentido hacia Paraná. En el interior quedaron pertenencias personales y una nota con la inscripción “SOS”, mientras que el propietario permanece desaparecido y es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad.
Todo se inició alrededor de las 23.30 del domingo, cuando un conductor que transitaba por la zona advirtió una situación inusual: un vehículo detenido sobre el viaducto, sin ocupantes visibles. El alerta fue transmitido a personal de Gendarmería Nacional, perteneciente a la Sección Vial Colastiné, que acudió al lugar para verificar lo ocurrido.
Una nota y dos números telefónicos
Al arribar, los uniformados encontraron un Volkswagen Gol Trend color gris, dominio LQA 098. El rodado se hallaba cerrado y sin ninguna persona en su interior. Sin embargo, un detalle llamó inmediatamente la atención de los efectivos: sobre el parabrisas había una nota manuscrita con la inscripción "SOS" y dos números telefónicos.
A partir de esos contactos, los gendarmes lograron comunicarse con un familiar del propietario del vehículo. Quien atendió fue un hombre familiar del titular registral del automóvil, oriundo de Paraná.
Minutos más tarde, el familiar se presentó en el lugar para interiorizarse de la situación. Mientras tanto, los efectivos intentaron establecer comunicación telefónica con el propietario, aunque sin resultados positivos.
Durante la inspección visual realizada desde el exterior del automóvil, los agentes observaron un teléfono celular con funda azul debajo del asiento del acompañante. También divisaron una billetera marrón ubicada bajo el asiento del conductor, elementos que reforzaron la hipótesis de una ausencia repentina y aún sin explicación.
La novedad fue comunicada de inmediato al fiscal de Homicidios en turno, doctor Andrés Marchi, quien dispuso la intervención de peritos criminalísticos para realizar las tareas de rigor sobre el vehículo y ordenar su secuestro preventivo.
Prefectura y buzos tácticos
Asimismo, el representante del Ministerio Público ordenó dar intervención a Prefectura Naval Argentina y a equipos de buzos especializados con el objetivo de efectuar rastrillajes en el sector ribereño y en las aguas adyacentes al puente, ante la posibilidad de que el hombre pudiera haberse arrojado al río.
Posteriormente, personal policial comisionado por el sistema de emergencias 911 arribó al lugar y tomó contacto con integrantes de Gendarmería Nacional. Allí se confirmó que la principal línea investigativa apuntaba a determinar qué ocurrió con el dueño del vehículo, cuyo paradero continúa siendo desconocido.
La presencia del vehículo detenido en una zona de intenso tránsito, la nota con pedido de auxilio y la ausencia de su conductor conforman una secuencia que ahora es materia de investigación judicial.
Por estas horas, las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes, mientras continúan las tareas de búsqueda y los peritajes destinados a esclarecer un episodio que mantiene abiertas numerosas incógnitas.