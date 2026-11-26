Santa Fe

Hirieron con una faca a un preso durante una pelea en la cárcel de Las Flores

El episodio ocurrió durante los primeros minutos del jueves en el pabellón 5 del establecimiento penitenciario santafesino. El hombre, de 43 años, sufrió una herida cortopunzante en la zona de la ceja derecha y fue trasladado al Nuevo Hospital Iturraspe. Los médicos determinaron que estaba fuera de peligro y que las lesiones eran superficiales.