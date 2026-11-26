Un nuevo episodio de violencia se registró en la cárcel de Las Flores, en la ciudad de Santa Fe. Durante los primeros minutos del jueves, un interno de 43 años resultó herido con un arma blanca en medio de una gresca con otro detenido, ocurrida dentro del pabellón 5 del establecimiento penitenciario.
Hirieron con una faca a un preso durante una pelea en la cárcel de Las Flores
El episodio ocurrió durante los primeros minutos del jueves en el pabellón 5 del establecimiento penitenciario santafesino. El hombre, de 43 años, sufrió una herida cortopunzante en la zona de la ceja derecha y fue trasladado al Nuevo Hospital Iturraspe. Los médicos determinaron que estaba fuera de peligro y que las lesiones eran superficiales.
El incidente se produjo poco después de la medianoche y motivó la intervención del personal del Servicio Penitenciario, que dispuso el traslado del herido hasta el Nuevo Hospital Iturraspe para recibir asistencia médica.
La víctima fue identificada como Sebastián Robinet, de 43 años, quien ingresó al centro de salud a bordo de un móvil penitenciario. Los profesionales constataron que presentaba una herida cortopunzante en la región superciliar derecha, es decir, en la zona ubicada por encima del ojo.
Una pelea y una "faca"
De acuerdo con la información preliminar, la lesión se produjo durante un enfrentamiento con otro interno dentro del pabellón 5. Las circunstancias que desencadenaron la pelea y la mecánica de la agresión todavía no fueron precisadas.
Tras el episodio, agentes penitenciarios intervinieron y organizaron el traslado sanitario. El hombre fue examinado en el Nuevo Hospital Iturraspe, donde se determinó que las heridas eran superficiales y que, en principio, no revestían gravedad.
El episodio quedó registrado como un hecho de heridas de arma blanca en el contexto de una gresca entre internos. Lo ocurrido fue informado a las autoridades penitenciarias y al fiscal en turno.
Fue atendido y quedó bajo custodia
Los informes médicos indicaron que Robinet se encontraba fuera de peligro. Luego de recibir las primeras curaciones, obtuvo el alta voluntaria y permaneció bajo custodia del personal penitenciario que lo había acompañado durante la atención.
Posteriormente, el interno fue derivado para una nueva evaluación médica y la correspondiente ficha sanitaria. Por el momento, no trascendieron mayores precisiones sobre el elemento utilizado en la agresión ni sobre las circunstancias que rodearon el enfrentamiento. Tampoco se informaron medidas disciplinarias o judiciales adoptadas respecto del otro participante de la gresca.
La violencia entre internos vuelve a poner sobre la mesa una realidad incómoda del sistema penitenciario: las cárceles no están exentas de los mismos conflictos que atraviesan a la sociedad, pero dentro de sus muros adquieren una dimensión particular. Una discusión puede escalar rápidamente hasta convertirse en una agresión con consecuencias físicas graves.
Cada episodio de estas características interpela no solamente a quienes protagonizan el enfrentamiento, sino también a los mecanismos de prevención, vigilancia y convivencia que deben funcionar dentro de los establecimientos penitenciarios.