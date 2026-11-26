Microtráfico en Santa Fe

Provincia derribó cuatro bunkers de droga en barrio Pompeya

El operativo se desarrolló en inmediaciones de Larrea y San Juan. La intervención alcanzó a cuatro inmuebles vinculados con investigaciones judiciales por comercialización de estupefacientes. Con estos procedimientos, la Provincia profundiza una política que ya registra 157 derribos en todo el territorio santafesino.