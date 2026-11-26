En un nuevo operativo enmarcado en la política provincial de combate al narcomenudeo, el Gobierno de Santa Fe llevó adelante el derribo de cuatro inmuebles vinculados con investigaciones por comercialización de estupefacientes. El procedimiento se concentró en inmediaciones de Larrea y San Juan, en barrio Pompeya, en el sector norte de la capital provincial.
Provincia derribó cuatro bunkers de droga en barrio Pompeya
El operativo se desarrolló en inmediaciones de Larrea y San Juan. La intervención alcanzó a cuatro inmuebles vinculados con investigaciones judiciales por comercialización de estupefacientes. Con estos procedimientos, la Provincia profundiza una política que ya registra 157 derribos en todo el territorio santafesino.
La intervención se realizó bajo el amparo de la Ley Provincial Nº 14.239 de Microtráfico, una herramienta que permite avanzar sobre propiedades identificadas en causas judiciales relacionadas con la venta de drogas a pequeña escala.
El operativo contó con la participación de autoridades del Gobierno provincial y del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que brindaron detalles sobre los procedimientos y el alcance de las intervenciones.
Cuatro inmuebles bajo la lupa judicial
Los derribos se concentraron en la zona de Larrea y San Juan, en barrio Pompeya. Se trata de cuatro construcciones que aparecen vinculadas con investigaciones por microtráfico y que, a partir de las actuaciones judiciales correspondientes, quedan alcanzadas por las medidas de demolición.
La intervención forma parte de una estrategia que apunta a desarticular puntos de venta de estupefacientes, intervenir sobre espacios asociados con economías delictivas y reducir los episodios de violencia que suelen generarse alrededor de esos lugares.
Los detalles del procedimiento son brindados por la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes; el subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte; y la fiscal del MPA, Gabriela Arri.
Ya son 157 derribos en toda la provincia
Con el operativo de este jueves, la ciudad de Santa Fe sumó cuatro nuevos inmuebles derribados en el marco de esta política. De acuerdo con los datos oficiales, la administración provincial ya lleva adelante seis procedimientos similares en la capital santafesina.
La cifra adquiere otra dimensión cuando se observa el mapa provincial: en todo el territorio santafesino ya se concretan 157 derribos de propiedades vinculadas con investigaciones por microtráfico.
Desde el Gobierno sostienen que estas intervenciones buscan no solamente golpear la estructura territorial de la venta minorista de drogas, sino también recuperar espacios para los vecinos y mejorar las condiciones de seguridad en los barrios.
La demolición de los inmuebles constituye, en ese sentido, una de las herramientas que la Provincia incorpora a su estrategia de intervención sobre los puntos identificados por la Justicia como escenarios de comercialización de estupefacientes.