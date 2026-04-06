Durante la noche del domingo Bomberos Zapadores debieron intervenir ante el incendio de un automóvil que estaba estacionado en Rosalía de Castro y Alvear (en barrio Candioti Sur) y demandó la presencia de personal policial y de emergencias.
Incendio de un automóvil en barrio Candioti Sur
Un Fiat Cronos sufrió daños severos tras prenderse fuego en plena vía pública durante la noche del domingo. El foco ígneo se originó en el motor y fue controlado por los bomberos sin que se registraran heridos.
De acuerdo al parte oficial emitido por la Dirección General de Bomberos, el siniestro se desató cerca de las 22:30 sobre calle Alvear al 2900. Al arribo de la dotación, los efectivos constataron un proceso combustivo activo en un automóvil Fiat Cronos que se encontraba correctamente estacionado sobre la cinta asfáltica, en el cardinal este.
Las llamas se concentraban principalmente en la zona del motor, aunque ya comenzaban a afectar otros sectores del rodado.
Rápida intervención
Ante la situación, los bomberos desplegaron una línea de una pulgada desde la unidad concurrente y procedieron a sofocar el foco ígneo. Las tareas de extinción permitieron controlar el incendio sin que se registraran heridos ni propagación a otros vehículos o estructuras cercanas.
El operativo se extendió por poco más de una hora, tras lo cual la dotación regresó a base sin novedades a las 23:40.
Daños y presencia policial
Como consecuencia del incendio, el vehículo sufrió daños totales en el compartimiento del motor y afectaciones parciales en el habitáculo. También se registraron deterioros en el guardabarros trasero del lado del acompañante y en su óptica, además de signos de hollín y ennegrecimiento en distintas áreas.
En el lugar trabajó personal del Comando Radioeléctrico de la URI, que brindó apoyo al procedimiento. Asimismo, se encontraba presente el propietario del automóvil, un hombre de 50 años identificado como M. P.