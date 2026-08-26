En la tarde de este miércoles, los bomberos intervinieron en un principio de incendio registrado en una vivienda de construcción mixta ubicada en el distrito costero de Alto Verde, en el este de la ciudad de Santa Fe.
Incendio y susto en el distrito costero de Alto Verde
El fuego se originó en una garrafa y afectó la cocina del inmueble. Un hombre de 73 años fue trasladado al Hospital Cullen, donde se le iban a practicar estudios.
El hecho se produjo sobre la calle Santiago Aicardi, a unos 30 metros de su intersección con Blas Piedrabuena.
Al arribar la dotación de la Agrupación de Bomberos Zapadores, el fuego afectaba principalmente a una garrafa de diez kilogramos que ya había sido retirada del interior del domicilio.
Los efectivos procedieron a extinguir el recipiente en el exterior y a realizar tareas de enfriamiento sobre los restos incandescentes localizados en el sector de la cocina, lugar donde se habría originado el siniestro.
Consecuencias
Como consecuencia del hecho, se registraron daños parciales en la garrafa, una puerta de madera, un horno tostador carlitero y una heladera exhibidora.
En el lugar intervino también un móvil policial y un equipo de emergencias 107, que trasladó de manera preventiva al propietario de la finca, un hombre de 73 años identificado como A. C., al Hospital José María Cullen para ser sometido a un control médico.
La dotación finalizó sus tareas y regresó a la central a las 17:15.