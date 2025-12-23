Video: motochorros balearon a una joven en la cabeza mientras paseaba a su perro

Un violento episodio de inseguridad ocurrió el domingo por la noche en el partido bonaerense de Lanús, cuando dos motochorros le dispararon en la cabeza a una joven de 25 años que caminaba junto a su padre mientras paseaba a su perro. El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.
El hecho se produjo cerca de las 22, en la intersección de las calles Montevideo y Juan B. Justo, y generó conmoción por la agresividad del accionar de los delincuentes.
El momento del ataque
Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad muestran cómo dos personas que caminaban por la vereda fueron interceptadas por dos delincuentes que se desplazaban en una moto. En el video se observa que ninguna de las víctimas se resistió al asalto.
A pesar de eso, los agresores abrieron fuego y uno de los disparos impactó en la cabeza de la joven. La secuencia ocurrió en cuestión de segundos.
Traslado al hospital y diagnóstico
Tras el ataque, el padre de la víctima, un hombre de 63 años, la trasladó de urgencia al Hospital Narciso López de Lanús. Allí fue atendida por el equipo médico, que le realizó una tomografía computada.
Según el resultado de los estudios, la bala no impactó de lleno y solo le rozó la cabeza, lo que le provocó una herida superficial. La joven se encuentra fuera de peligro.
Un segundo episodio violento en la zona
De acuerdo con lo informado por eltrece, luego del ataque a la joven, los mismos motochorros agredieron a un delivery que circulaba en bicicleta por el lugar y que habría presenciado lo ocurrido.
Los delincuentes también efectuaron disparos contra el repartidor, aunque en este caso no resultó herido.
El hecho es investigado por las autoridades, que analizan las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los agresores. Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas.