Armstrong: un detenido por abuso sexual y tenencia de drogas

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un hombre mayor de edad en la ciudad de Armstrong, departamento Belgrano, en el marco de una causa judicial por abuso sexual con acceso carnal.
Un hombre mayor de edad fue detenido en la ciudad de Armstrong en el marco de una causa por abuso sexual con acceso carnal contra una menor. Durante el procedimiento, la Policía de Investigaciones secuestró estupefacientes y diversos elementos de interés para la causa. Interviene el Ministerio Público de la Acusación de Cañada de Gómez.
La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un hombre mayor de edad en la ciudad de Armstrong, departamento Belgrano, en el marco de una causa judicial por abuso sexual con acceso carnal.
El procedimiento fue llevado adelante por la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género, Región 2, con sede en Las Parejas, bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia.
La investigación se encuentra a cargo del fiscal del Ministerio Público de la Acusación de Cañada de Gómez, Dr. Tosco, quien dispuso las medidas judiciales que derivaron en la aprehensión del sospechoso.
La causa se inició luego de que personal policial de Armstrong hallara a una menor de edad en la vía pública, en estado de desorientación. Ante la situación, se dio inmediato aviso a la Fiscalía, que ordenó su traslado al hospital local y posteriormente a dependencias especializadas de la PDI.
Allí, la menor recibió asistencia profesional interdisciplinaria y se le practicaron los exámenes médicos correspondientes, conforme a los protocolos vigentes para este tipo de situaciones.
A partir de las tareas investigativas posteriores y por orden judicial, se llevó a cabo un allanamiento en un domicilio de la ciudad, donde fue detenido un hombre identificado por sus iniciales D.A., presuntamente vinculado al hecho.
Durante el operativo, los efectivos secuestraron teléfonos celulares, cartuchería de distintos calibres, una balanza de precisión con restos de sustancia, elementos de fraccionamiento, cocaína fraccionada y un cigarrillo de marihuana, entre otros elementos relevantes para la investigación.
Los estupefacientes fueron remitidos al área de Microtráfico de Las Rosas para su resguardo y análisis. Por disposición del fiscal interviniente, el detenido fue trasladado a la Alcaldía Departamental de la Unidad Regional III, donde permanece alojado a disposición de la Justicia.
Con los nuevos elementos incorporados, la causa fue ampliada y quedó caratulada como “abuso sexual con acceso carnal y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, mientras continúan las diligencias investigativas.