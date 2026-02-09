En el sur provincial

Armstrong: un detenido por abuso sexual y tenencia de drogas

Un hombre mayor de edad fue detenido en la ciudad de Armstrong en el marco de una causa por abuso sexual con acceso carnal contra una menor. Durante el procedimiento, la Policía de Investigaciones secuestró estupefacientes y diversos elementos de interés para la causa. Interviene el Ministerio Público de la Acusación de Cañada de Gómez.