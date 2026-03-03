Se asustó al ver a un policía, escapó y confesó: "Señor esto no es mío, lo que hay adentro es droga"
Un joven de 17 años fue declarado responsable por tenencia de estupefacientes tras admitir espontáneamente que el paquete que retiraba del correo contenía marihuana. Por el envío fue condenado un comerciante de Formosa a tres años de prisión en suspenso.
El TOF de Santa Fe condenó a un comerciante formoseño por el hecho. Foto: Guillermo Di Salvatore
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe dictó sentencia la semana pasada, en una causa que tuvo un inicio tan fortuito como determinante: el hallazgo de casi un kilo de marihuana en una encomienda retirada del correo por un adolescente que, al advertir la presencia de un policía, entró en pánico y confesó de inmediato que el paquete contenía droga.
La encomienda contenía casi un kilo de marihuana, proveniente del norte del país. Foto: Archivo
En cuanto a Gabriel Emiliano R., quien tenía 17 años al momento del hecho, fue declarado responsable por el mismo delito pero eximido de pena en virtud del artículo 4 de la ley 22.278 de minoridad.
La acusación estuvo a cargo del fiscal auxiliar Guillermo Gschwind, quien alcanzó un acuerdo de juicio abreviado con la defensora pública coadyuvante Rebeca Mazzón, la asesora de Menores Mariana Rivero y Hornos y el Dr. José Felix Salvador Giménez.
Dentro del local advirtió la presencia de un joven que, al notar su ingreso, salió corriendo con una caja de grandes dimensiones. La reacción motivó una persecución que culminó en la intersección de Independencia y Santa Fe. Allí, el muchacho se detuvo y expresó espontáneamente: “Señor, esto no es mío, si quieren le muestro lo que hay adentro que es droga”, mientras comenzaba a abrir el paquete.
Ante testigos convocados en el lugar, se constató que la caja contenía dos trozos compactos rectangulares de marihuana, con un peso total de 977,35 gramos. Además, se le secuestró un teléfono celular que llevaba en el bolsillo.
La ruta de la encomienda
A instancias de la fiscalía, Correo Argentino informó los datos del remitente: se trataba de Galeano, quien en la declaración de contenido había consignado que enviaba “material de estudio”. Esa circunstancia, valoró el tribunal, evidenció conocimiento de la ilicitud y pleno dominio sobre la sustancia.
Con orden judicial, el 14 de agosto de 2023 se allanó su vivienda en Clorinda, donde se secuestró un celular. Tras su indagatoria y procesamiento por transporte de estupefacientes, la causa avanzó hasta el requerimiento de elevación a juicio.
El adolescente fue nuevamente detenido un mes después, con 42 gramos de marihuana. Foto: Archivo
El expediente se acumuló con otro proceso iniciado casi un mes después. El 17 de junio de 2023, personal del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional XII acudió a un llamado al 911 por una detonación de arma de fuego en barrio Campo de Mayo de Tostado.
En la calle identificaron a dos muchachos, entre ellos el menor Gabriel R., a quien se le incautaron 42,163 gramos de marihuana distribuidos en trece envoltorios y un trozo compacto, además de un celular. Ese procesamiento fue confirmado por la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.
Condena en suspenso y eximición
El juez Lauría impuso a Galeano tres años de prisión en suspenso y reglas de conducta por igual término: fijar residencia, someterse al control del patronato, abstenerse de consumir estupefacientes y no vincularse con personas relacionadas con su expendio.
Respecto del joven que retiró la encomienda, el tribunal ponderó que al momento de los hechos tenía 17 años. En línea con lo sostenido por la fiscalía, entendió que la aplicación de una pena privativa de libertad podría agravar sus posibilidades de readaptación y resocialización, por lo que lo declaró responsable pero lo eximió de sanción, sin adoptar medidas adicionales.