Justicia federal

Se asustó al ver a un policía, escapó y confesó: "Señor esto no es mío, lo que hay adentro es droga"

Un joven de 17 años fue declarado responsable por tenencia de estupefacientes tras admitir espontáneamente que el paquete que retiraba del correo contenía marihuana. Por el envío fue condenado un comerciante de Formosa a tres años de prisión en suspenso.