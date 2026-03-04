#HOY:

Horas decisivas para el policía detenido tras la muerte de su pareja en Recreo

Este jueves vence la prórroga de la detención solicitada por la fiscalía. Aguardan el resultado de una pericia clave, que podría arrojar luz sobre lo ocurrido el 25 de febrero.

Ocurrió en una casa del barrio Las Mercedes de la ciudad de Recreo. Foto: Fernando Nicola.Ocurrió en una casa del barrio Las Mercedes de la ciudad de Recreo. Foto: Fernando Nicola.
¿Femicidio o suicidio?, es el interrogante que intentan responder los investigadores del trágico suceso ocurrido el pasado 25 de febrero en una casa familiar de Recreo, cuando una joven de 24 años perdió la vida.

Su pareja y padre de sus dos pequeños hijos, un suboficial de la Policía de Acción Táctica de 26 años, permanece detenido desde la semana pasada. Fue él quien dio aviso de lo ocurrido, y sostuvo que la mujer le había quitado el arma reglamentaria para suicidarse. Sin embargo, para los investigadores no está claro el contexto en el que se dio la muerte.

El hecho está siendo investigado por la comisaría 16ta. de Recreo.El policía quedó detenido en la comisaría 16ta. de Recreo.

La causa quedó en manos de la fiscal Luciana Escobar Cello, quien dispuso la realización de una serie de medidas tendientes a arrojar luz sobre lo ocurrido. También pidió la prórroga de la detención, que le fue otorgada y vence este jueves, cuando el policía deberá ser imputado o puesto en libertad.

En su casa

Antonella Cuellar fue hallada muerta en su casa de calle Hipólito Irigoyen al 1800 del barrio Las Mercedes de Recreo. Presentaba un disparo en la cabeza, efectuado con el arma reglamentaria de su pareja. Sus hijos de 1 y 3 años se encontraban en la vivienda.

Personal de la Comisaría 16 arribó al lugar pasadas las 19 del miércoles, luego de que el hombre comunicara que la joven se había quitado la vida, e indicara que luego del hecho él había manipulado el arma.

Personal del 107 constató el fallecimiento de la mujer, que se encontraba en el baño. A su lado, una bala. En el interior de un ropero encontraron la pistola marca Bersa, calibre 9mm, junto a su cargador y nueve cartuchos. Fue secuestrada.

La investigación es llevada a acabo por la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) del MPA.La investigación tramita en la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) del MPA.

Se dio intervención a la Policía de Investigaciones (PDI) y se convocaron peritos al lugar.

Pericia clave

La fiscal Escobar Cello dispuso la detención del suboficial, quien permanece privado de la libertad desde el miércoles de la semana pasada. Entre las primeras medidas, ordenó la realización de dermotest en las manos del hombre y de la mujer, para determinar la presencia de residuos de disparo.

Los investigadores llevan una semana intentando determinar qué ocurrió la tarde del miércoles 25 de febrero. Según fuentes cercanas al caso, por estas horas la fiscalía aguarda los resultados de una pericia que podría ser definitiva para esclarecer si se trató de un suicidio o no.

Será entonces cuando se decida si corresponde imputar al suboficial y, de hacerlo, qué delito atribuirle. Cabe recordar que este jueves vence el plazo de la detención.

Cuando Antonella perdió la vida, sus dos hijos se encontraban en el domicilio. El nene de 3 años y la nena de 1 quedaron al cuidado de un tío materno, e interviene el área de Familia.

