La incertidumbre tiene nombre y apellido. Se llama Cristian Gabriel Romero, tiene 27 años, es oriundo de Bovril, Entre Ríos, y desde hace varios días su familia intenta reconstruir qué ocurrió después de que emprendiera un viaje que debía terminar en un encuentro con su madre.
Una madre busca a su hijo cuyo rastro se perdió en la terminal de ómnibus de Santa Fe
Cristian Gabriel Romero tiene 27 años y es oriundo de Bovril, Entre Ríos. Viajaba desde Sunchales hacia Paraná para encontrarse con su madre e iniciar un tratamiento de rehabilitación. Su último rastro se perdió en la terminal de ómnibus santafesina. La familia recorre distintos sectores de la ciudad y reclama que se revisen las cámaras de seguridad.
Lo que debía ser un traslado habitual entre ciudades se convirtió en una desaparición que mantiene en vilo a sus familiares. Cristian salió de Sunchales durante la madrugada del lunes 16 de noviembre. Subió a un colectivo de la empresa COTAP, con destino a la ciudad de Santa Fe, desde donde debía continuar viaje hacia Paraná. Pero nunca llegó.
Desde entonces, las noticias sobre su posible paradero se alimentan de llamados, comentarios y testimonios de personas que aseguran haberlo visto en inmediaciones de la terminal santafesina. Ninguno de esos datos, hasta el momento, permitió establecer con certeza dónde está.
Su madre, Ana María Villalba, volvió a hablar con El Litoral y expuso su preocupación por la falta de resultados. También formuló un reclamo concreto: quiere que las autoridades santafesinas profundicen la búsqueda y le permitan acceder a las imágenes de las cámaras de seguridad de la terminal.
Un viaje que terminó en misterio
La historia comenzó el lunes 16, cuando Cristian dejó Sunchales, ciudad donde se encontraba viviendo junto a su padre. Según reconstruyó la familia, el hombre pudo observar las cámaras de la terminal y reconocer a su hijo en el momento en que abordaba el colectivo.
El destino final era Paraná. Allí lo esperaba Ana María, quien había organizado su traslado para acompañarlo a una institución de rehabilitación de adicciones.
La decisión, según explicó la mujer, había nacido del propio joven. Cristian atravesaba desde hacía años problemas de consumo y había manifestado su voluntad de iniciar un tratamiento. "Él venía pidiéndolo desde hacía bastantes días. Quería hacer una rehabilitación", contó su madre.
El plan familiar no era improvisado. Cristian acostumbraba trasladarse entre las casas de sus padres, que viven en distintas localidades. El procedimiento era siempre el mismo: uno lo acompañaba hasta la terminal y el otro lo esperaba al llegar a destino. Esta vez, sin embargo, algo interrumpió esa rutina.
La familia tiene referencias de que Cristian habría descendido en la terminal de Santa Fe, aunque Ana María aclaró que no pudo verificar personalmente esa información. Sostiene que ningún familiar fue convocado para observar las grabaciones y confirmar que la persona registrada en las imágenes fuera efectivamente su hijo.
La denuncia por desaparición fue realizada el miércoles 18 de noviembre en una dependencia policial de Bovril. La presentación fue elevada a la Fiscalía de La Paz, en Entre Ríos, desde donde comenzaron las actuaciones para localizarlo.
Reclamo por la actuación policial
La preocupación de Ana María se profundizó cuando llegó a Santa Fe para buscar personalmente a su hijo.
La mujer relató que el lunes de esta semana se presentó en la terminal de ómnibus y recorrió distintos sectores de la zona. También concurrió a la comisaría primera, dependencia que tiene jurisdicción sobre ese lugar, para ampliar la información disponible y dejar asentados los datos que había reunido.
Su sorpresa, según denunció, fue encontrarse con que los efectivos santafesinos manifestaban desconocer la búsqueda.
"El lunes, cuando nosotros llegamos a la terminal para hacer esa búsqueda personalizada, nos encontramos con que no lo estaban buscando. La Policía de Santa Fe manifestó desconocer el caso", sostuvo.
La mujer cuestionó esa situación y se preguntó cómo podía ocurrir semejante descoordinación si, según dijo, la denuncia ya había sido elevada al área de personas desaparecidas.
Después de aquella presentación, comenzaron a llegarle referencias sobre movimientos policiales en la zona. Algunos testigos le comentaron que efectivos habían subido a colectivos y solicitado documentación a pasajeros para tratar de localizar al muchacho.
Ana María relaciona esos procedimientos con la ampliación que ella misma realizó en la comisaría primera y con los datos que aportó durante su recorrida. No obstante, la búsqueda continúa sin resultados concretos.
Volantes, recorridas y testimonios
Lejos de quedarse a la espera de una respuesta oficial, Ana María emprendió una búsqueda por distintos puntos de la capital provincial. Junto a familiares recorrió la zona de la terminal, plazas y sectores donde suelen permanecer personas en situación de calle.
También distribuyó fotografías y volantes entre peatones, comerciantes y personas que circulan habitualmente por esos lugares.
En medio de esa tarea aparecieron algunos testimonios que renovaron las expectativas. Un hombre se comunicó recientemente con la mujer para contarle que había hablado con Cristian en inmediaciones de la terminal. "Hoy de mañana me llamó un señor. Dice que habló con él y que lo reconoció", relató.
No fue el único dato. Durante las recorridas, varias personas manifestaron haber visto a un muchacho con características similares en la zona. Incluso una persona aseguró que lo había observado días atrás acompañado por una mujer. Sin embargo, ninguno de esos testimonios pudo ser corroborado hasta ahora.
La madre reconoce que algunos de esos aportes pueden resultar imprecisos o responder a confusiones, pero considera que todos deben ser verificados. Su principal preocupación es que Cristian pueda encontrarse en situación de calle, sin teléfono celular y sin dinero, circunstancias que dificultarían cualquier intento de comunicación.
Temor de madre y un pedido urgente
Ana María explicó que su hijo consume sustancias desde los 16 años y que, al momento de emprender el viaje, llevaba varios días sin consumir. Según su interpretación, Cristian podría haber atravesado síntomas de abstinencia durante el traslado y haber retomado el consumo después de bajar del colectivo. "Yo creo que volvió a consumir cuando se bajó del colectivo", manifestó.
La mujer aclaró que su hijo no tenía dinero ni teléfono celular, aunque considera que podría encontrar alguna manera de comunicarse con personas conocidas. En Bovril, aseguró, nadie recibió noticias suyas.
También señaló que, aunque en otras oportunidades Cristian se había ausentado durante algunos días cuando atravesaba episodios vinculados con el consumo, nunca había perdido completamente el contacto con su entorno. Por eso, la situación actual le resulta especialmente desconcertante.
Datos del desaparecido
Cristian mide aproximadamente 1,70 metro, es de contextura delgada, tiene ojos verdes y cabello castaño claro. Cuando salió de Sunchales vestía una bermuda de jean clara, una remera y chinelas. Llevaba una gorra con la inscripción "Trueno" y un bolso negro grande con sus pertenencias.
Su aspecto actual podría ser diferente al de las fotografías más recientes que conserva la familia. La madre considera que, si permanece en situación de calle, puede tener el cabello más largo, barba y evidenciar un deterioro físico.
Mientras tanto, la búsqueda continúa con la intervención de las autoridades entrerrianas y el reclamo familiar para que se profundicen las actuaciones en Santa Fe.
El pedido más urgente de Ana María es poder observar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la terminal. Quiere confirmar si el joven que aparece descendiendo de un colectivo es efectivamente Cristian y, a partir de allí, reconstruir sus movimientos.
"Yo quiero ver las cámaras de la terminal. Quiero poder decir: sí, ese es mi hijo", insistió.
La mujer también manifestó su intención de conseguir una entrevista con el gobernador Maximiliano Pullaro y lograr que algún fiscal santafesino se comunique con ella para coordinar las tareas.
Por ahora, la pregunta sigue sin respuesta: ¿qué ocurrió con Cristian Romero después de llegar a Santa Fe?