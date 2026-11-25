Drama y angustia

Una madre busca a su hijo cuyo rastro se perdió en la terminal de ómnibus de Santa Fe

Cristian Gabriel Romero tiene 27 años y es oriundo de Bovril, Entre Ríos. Viajaba desde Sunchales hacia Paraná para encontrarse con su madre e iniciar un tratamiento de rehabilitación. Su último rastro se perdió en la terminal de ómnibus santafesina. La familia recorre distintos sectores de la ciudad y reclama que se revisen las cámaras de seguridad.