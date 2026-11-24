Violencia en Santa Fe

Un hombre fue asesinado de un tiro en la espalda en San José del Rincón

Un hombre irrumpió en el patio de una vivienda ubicada junto al reservorio, sobre calle Juan de Garay, y pidió auxilio a sus ocupantes. La policía intentó trasladarlo para que recibiera atención médica, pero poco después se confirmó su fallecimiento. Investigan dónde y cómo fue baleado. Es el 7mo crimen en ocho días.