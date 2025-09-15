Narco-criminalidad

Condenaron a 23 integrantes de la banda de Mauro Novelino, que lideraba desde prisión

El TOF N°1 de Rosario impuso penas de hasta 35 años de prisión al jefe de la organización, que operaba desde el penal de Ezeiza. Su expareja, Lucía Uberti, recibió 24 años. Hubo juicios abreviados y pruebas contundentes de tráfico de drogas y acopio de armas.