Condenaron a 23 integrantes de la banda de Mauro Novelino, que lideraba desde prisión
El TOF N°1 de Rosario impuso penas de hasta 35 años de prisión al jefe de la organización, que operaba desde el penal de Ezeiza. Su expareja, Lucía Uberti, recibió 24 años. Hubo juicios abreviados y pruebas contundentes de tráfico de drogas y acopio de armas.
Ladrillos de cocaína incautados con las iniciales “L.N.”, marca de la banda de Novelino.
La Justicia federal de Rosario dio un golpe decisivo contra el narcotráfico en el sur santafesino. Este lunes se conoció el fallo que condena a 23 miembros de la organización dirigida por Mauro Nahuel Novelino, quien desde la cárcel coordinaba el comercio de drogas, las amenazas y las balaceras que aterrorizaron a Venado Tuerto.
Penas ejemplares
El juez Germán Sutter Schneider unificó las condenas previas de Novelino y lo sentenció a 35 años de prisión. Su expareja, Lucía Uberti, deberá cumplir 24 años. Los fiscales Javier Arzubi Calvo y Federico Reynares Solari llevaron adelante una investigación que recopiló más de 140 chats, 11.200 audios y 35.000 imágenes, donde quedaron registradas órdenes directas de ambos.
En los mensajes se descubrieron códigos como “pulenta” para la cocaína y “picos” para las municiones. Incluso, el propio Novelino pidió a sus cómplices que colocaran un cartel con su nombre sobre los ladrillos de droga para fotografiarlos y enviárselos a Uberti.
Armas y municiones secuestradas en los allanamientos ordenados por la fiscalía.
Trama probada
El tribunal consideró acreditada la existencia de una asociación ilícita perfectamente organizada, con roles diferenciados para cada uno de los integrantes. El grupo adquiría estupefacientes y precursores químicos en Córdoba y luego los estiraba en domicilios alquilados por Nadia Novelino y Santiago Castro antes de distribuirlos en Venado Tuerto.
Además del narcotráfico, la organización acumulaba armas de fuego y coordinaba ataques a tiros contra objetivos judiciales para intimidar a funcionarios y mantener el control territorial. Los chats revelaron intercambios de hasta 600 archivos por día.
Mauro Novelino fue condenado a 35 años de prisión por liderar la organización desde la cárcel.
Las condenas
Entre los 23 sentenciados se encuentran, además de Novelino y Uberti, Nadia Novelino (6 años de prisión), Santiago Castro (6 años y 6 meses), Diego Frúa (13 años), Maximiliano Acosta (9 años y 6 meses), Facundo Rodríguez (9 años) y Alejandro Giménez (7 años). Otros recibieron penas condicionales con reglas de conducta y trabajos comunitarios.
La marca de la corona que distinguía a la cocaína de la banda. Foto: Unidad Fiscal Rosario.
Un caso emblemático
Novelino está preso desde 2017 y ya había sido condenado por narcotráfico en 2023. Esta causa unifica sus antecedentes y lo convierte en uno de los jefes narco con mayor pena en el país. Para los investigadores, el fallo es un paso clave para desarticular las estructuras criminales que operan desde las cárceles.
El impacto del proceso judicial en Venado Tuerto es profundo: los fiscales aseguraron que la condena busca restituir la tranquilidad a una región que sufrió durante años las consecuencias de las balaceras y del negocio de la droga.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.