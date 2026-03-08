#HOY:

Motociclista herido de gravedad tras un choque en zona céntrica de Santa Fe

Un joven de 21 años sufrió lesiones graves en una pierna tras la colisión ocurrida en la esquina de 1° de Mayo y La Rioja. Fue trasladado de urgencia al hospital Cullen.

El motociclista quedó internado en el hospital Cullen. Foto: archivo El Litoral
Un joven motociclista resultó con lesiones de gravedad tras protagonizar un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada del domingo en pleno macrocentro santafesino. El hecho tuvo lugar en la intersección de 1° de Mayo y La Rioja y es investigado por la Fiscalía a cargo del fiscal Daniel Filipi.

El siniestro vial involucró a un automóvil Fiat Cronos blanco y a una motocicleta Keller 110 cc de color azul. Por causas que aún son materia de investigación, ambos rodados colisionaron en la mencionada esquina, en jurisdicción de la Comisaría 1ra.

Traslado al hospital

Como consecuencia del impacto, el conductor del motovehículo, identificado como Alejo Rubén Tizianel, de 21 años, sufrió lesiones de carácter grave en su pierna izquierda. El joven fue asistido en primera instancia por personal del servicio de emergencias 107, y posteriormente trasladado de urgencia al hospital José María Cullen.

En tanto, el conductor del automóvil, Mariano José Arena, de 25 años, manifestó no presentar lesiones tras el choque.

Ante la gravedad del episodio se dio intervención al Departamento Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI), División Científica Forense Región 1, cuyos especialistas arribaron a la zona para llevar adelante las tareas periciales correspondientes.

Peritajes en lugar

Los expertos realizaron un relevamiento fotográfico del lugar y mediciones para la confección de la planimetría del siniestro, elementos que serán incorporados al expediente judicial para reconstruir la mecánica del choque.

Durante la inspección también se efectuó una búsqueda de rastros o elementos de interés para la investigación, aunque el resultado fue negativo. Según se informó, al momento de la llegada del personal pericial ninguno de los vehículos involucrados se encontraba en el lugar del accidente.

Posteriormente, por disposición del fiscal Filipi, los peritos se trasladaron a la sede de Estación Sur de la Unidad Regional I, donde se practicaron pericias mecánicas y registros fotográficos sobre la motocicleta involucrada en el hecho. En cuanto al automóvil Fiat Cronos, ya había sido restituido previamente a su propietario.

Mientras tanto, el estado de salud del motociclista permanece bajo seguimiento médico, al tiempo que la Fiscalía avanza con la recolección de pruebas para determinar responsabilidades en el siniestro.

