Narco barrial

Una mujer detenida por microtráfico y secuestro de más de 40 envoltorios con cocaína

La Policía de Investigaciones realizó un procedimiento en una casa de calle Tarragona al 200, donde fueron encontrados 42 envoltorios con cocaína, con un peso total de 6,3 gramos. También se secuestraron casi 100 mil pesos en efectivo y dos teléfonos celulares. La investigación es dirigida por el fiscal Arturo Haidar.