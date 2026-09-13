Una mujer de 54 años fue detenida en la ciudad de Santa Fe durante un allanamiento realizado por la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes. En el procedimiento fueron secuestrados 42 envoltorios con cocaína, además de dinero en efectivo y dos teléfonos celulares.
Una mujer detenida por microtráfico y secuestro de más de 40 envoltorios con cocaína
La Policía de Investigaciones realizó un procedimiento en una casa de calle Tarragona al 200, donde fueron encontrados 42 envoltorios con cocaína, con un peso total de 6,3 gramos. También se secuestraron casi 100 mil pesos en efectivo y dos teléfonos celulares. La investigación es dirigida por el fiscal Arturo Haidar.
La medida se concretó en una vivienda ubicada sobre calle Tarragona al 200 y fue dispuesta por la jueza Rosana Itatí Carrara, a partir de una investigación que lleva adelante el fiscal Arturo Haidar, de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico (UFEMI).
El procedimiento forma parte de las investigaciones impulsadas por el Ministerio Público de la Acusación a partir de tareas de análisis criminal orientadas a detectar puntos de comercialización de estupefacientes en distintos sectores de la ciudad.
La intervención estuvo a cargo de efectivos de la PDI y contó con la colaboración de un grupo de irrupción del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) perteneciente a la Unidad Regional XIII.
Droga fraccionada y dinero en efectivo
Durante la requisa del inmueble, los investigadores encontraron 42 envoltorios que contenían cocaína. Según el informe oficial, el peso total de la sustancia fue de 6,3 gramos.
También fueron secuestrados 98.800 pesos en efectivo y dos teléfonos celulares, elementos que quedaron incorporados a la causa y que serán analizados en el marco de la investigación.
En sede policial
La mujer, identificada por sus iniciales C.A.D., de 54 años, fue detenida y puesta a disposición de la Justicia por disposición del fiscal interviniente.
La causa se encuentra bajo la órbita de la UFEMI y procura establecer las circunstancias en las que la sustancia fue hallada y determinar si estaba destinada a la comercialización, hipótesis que deberá ser acreditada durante el avance de la investigación.
El procedimiento se inscribe en el Plan de Persecución Penal del MPA, que establece entre sus objetivos prioritarios el abordaje de las estructuras y puntos de venta vinculados con el microtráfico de drogas en el territorio provincial.