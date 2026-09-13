Judiciales

Condenaron a siete años de prisión a un hombre que le robó a un remisero

Se trata de Axel Maximiliano Martínez, de 28 años. Cometió los ilícitos en febrero de 2024, con un revólver calibre 22 largo. El fiscal a cargo de la investigación de los ilícitos es Ignacio Orio.