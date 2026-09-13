Un hombre de 28 años identificado como Axel Maximiliano Martínez fue condenado a siete años de prisión por robarle a un remisero en la zona oeste de la ciudad de Santa Fe, a quien también atacó con disparos de arma de fuego.
Condenaron a siete años de prisión a un hombre que le robó a un remisero
Se trata de Axel Maximiliano Martínez, de 28 años. Cometió los ilícitos en febrero de 2024, con un revólver calibre 22 largo. El fiscal a cargo de la investigación de los ilícitos es Ignacio Orio.
La investigación de los ilícitos estuvo a cargo del fiscal Ignacio Orio. La pena, en tanto, fue impuesta por el juez Pablo Busaniche en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se llevó a cabo en los tribunales de la capital provincial.
En la audiencia de juicio, Martínez admitió expresamente su culpabilidad en los hechos que le atribuyó el fiscal Orio. Además, junto con su abogado defensor, el condenado manifestó su conformidad con la calificación legal endilgada, la pena planteada por el MPA y el procedimiento abreviado elegido.
Por su parte, la víctima fue informada de los avances procesales y también dijo estar de acuerdo con lo resuelto.
“Los ilícitos que investigamos fueron cometidos el sábado 3 de febrero de 2024, minutos después de las 11:30”, recordó el fiscal Orio. “Martínez subió al remís que conducía la víctima en inmediaciones de calle Salta y Juan Díaz de Solís”, agregó.
Amenaza de muerte
Orio puntualizó que “mientras el vehículo circulaba por la intersección de las calles Salta y Lamadrid, el condenado sacó un revólver calibre 22 largo que tenía guardado, le apuntó al conductor a la altura de la cintura y le exigió que frene y que le de todo lo que tenía”.
“A pesar de lo que estaba ocurriendo, la víctima continuó manejando hasta que Martínez lo amenazó de muerte”, subrayó el fiscal y agregó que “el conductor detuvo su marcha en Salta y Mosconi”.
El representante del MPA planteó que “cuando la víctima frenó, Martínez le robó dos teléfonos celulares, le apuntó con el arma de fuego al cuello y también le sustrajo las llaves del auto”. En tal sentido, añadió que “el condenado se bajó del auto, se fue corriendo y le disparó al conductor del auto que había empezado a seguirlo”.
Por último, Orio relató que “en su huida, Martínez ingresó sin autorización a una vivienda de un complejo de jubilados ubicada en calle Lisandro de la Torre, entre el Pasaje Mitre y Estrada, donde finalmente fue aprehendido por personal policial que había ido al lugar a raíz de un llamado de la propietaria de la casa”.
Calificación penal
“Al condenado le secuestraron una mochila en la que había guardado el arma de fuego con dos municiones, los teléfonos y la llave del auto que había robado minutos antes”, precisó el fiscal. “Los celulares y la llave fueron devueltos a la víctima, mientras que el arma de fuego y las municiones fueron decomisadas y se ordenó su destrucción”, concluyó Orio.
Martínez fue condenado como autor del delito de robo calificado (por el uso de arma de fuego)