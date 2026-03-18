Dos mujeres detenidas con cocaína, dinero y celulares en Santa Fe

La Policía de Investigaciones (PDI), a través de la División Microtráfico, detuvo el pasado martes a dos mujeres de 27 y 32 años, en el marco de una investigación por comercialización de drogas a cargo del fiscal Arturo Haidar de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico - UFEMi.
Con los recaudos legales del caso, ordenados por la jueza Cecilia Labanca, personal del Departamento Operativo - Región I, con colaboración de grupos tácticos de la PAT y de la Unidad Regional I, concretó dos allanamientos en los barrios San José y Santa Rosa de Lima de la ciudad de Santa Fe.
Material probatorio
Uno de los operativos se realizó en una vivienda de calle Arenales al 2100, donde los investigadores detuvieron a una joven de 27 años, identificada como A. S. F., y secuestraron $210.600, tres teléfonos celulares y 6.9 g de cocaína.
Dos mujeres detenidas por microtráfico en Santa Fe. Foto: Gentileza
El segundo allanamiento tuvo lugar en un inmueble de barrio San José, en inmediaciones de calle Alberti al 3900, donde los efectivos detuvieron a una mujer de 32 años, de nombre S. V. C., mientras que otra mujer de 36 años fue identificada y notificada de la causa en estado de libertad, conforme a las directivas del fiscal interviniente.
Elementos de fraccionamiento
Además, en el lugar los agentes incautaron $327.300, 6 teléfonos celulares, 10 envoltorios con un peso total de 22.2 g de cocaína, 1 envoltorio con 10.6 g de cocaína, 1 envoltorio con 42.1 g de cocaína, 1 envoltorio con 2 g de marihuana y elementos de fraccionamiento.
Dos mujeres detenidas por microtráfico en Santa Fe. Foto: Gentileza
Por disposición del fiscal interviniente las dos mujeres detenidas fueron trasladadas a sede policial y puestas a disposición de la justicia competente