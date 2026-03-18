“¿Cuál es el delito?”: el furioso reclamo de una mujer en la Municipalidad de Quilmes terminó en escándalo

Una escena de fuerte tensión alteró la rutina en la Municipalidad de Quilmes, donde una mujer estalló de furia al intentar pagar una factura y recibir la respuesta de que el trámite no podía realizarse en ese lugar. La secuencia, registrada por testigos, comenzó a circular en redes sociales y rápidamente se volvió viral.
El episodio ocurrió en el sector donde se abonan tasas e impuestos municipales. Según se observa en el video, la mujer se encontraba frente a la ventanilla cuando empezó a elevar el tono de voz, visiblemente molesta por no obtener una solución inmediata a su reclamo.
En medio del enojo, lanzó una frase que terminó marcando la escena: “¿Cuál es el delito?”. A partir de allí, el clima dentro de la oficina se volvió cada vez más tenso. Empleados, vecinos y otras personas que aguardaban su turno siguieron con sorpresa una situación que escaló en cuestión de segundos.
De acuerdo con la explicación oficial difundida después de la viralización del video, la factura que la mujer intentaba pagar estaba vencida y el cobro ya no dependía del municipio, sino de la empresa prestadora del servicio eléctrico. Por ese motivo, indicaron, debía dirigirse a otro centro habilitado para completar la operación.
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La respuesta no conformó a la usuaria, que insistía en recibir precisiones sobre el monto adeudado y reclamaba poder pagar en ese mismo lugar. “Díganme cuál es el monto que tengo que pagar la factura y lo tengo que pagar acá, no me puedo ir a otro Pago Fácil”, se la escucha decir en uno de los pasajes del video.
Ante el nivel de exaltación, un efectivo de la Policía Bonaerense intervino para intentar calmarla. También otras personas presentes buscaron mediar para bajar la tensión, aunque los intentos no tuvieron resultado inmediato y la mujer mantuvo su reclamo en medio de gritos y discusiones.
Finalmente, la intervención policial permitió retirarla del edificio y descomprimir la situación. El episodio abrió una vez más el debate sobre las dificultades que enfrentan muchos vecinos al momento de realizar trámites o resolver deudas, especialmente cuando reciben respuestas que no coinciden con lo que esperaban y la falta de certezas termina agravando el malestar.