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“¿Cuál es el delito?”: el furioso reclamo de una mujer en la Municipalidad de Quilmes terminó en escándalo

Una escena de máxima tensión se vivió en una oficina de pagos luego de que una persona intentara abonar una boleta que, según explicaron desde el municipio, ya no podía cobrarse allí por estar vencida. El episodio fue filmado, se viralizó en redes y obligó a la intervención policial.