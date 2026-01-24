Tres mujeres narco fueron detenidas en San Justo en un operativo de microtráfico

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, detuvo a tres mujeres mayores de edad en el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional N.º 23.737, en la ciudad de San Justo.
La investigación fue llevada adelante por personal del Departamento Operativo de Investigaciones Región I, y se inició a partir de información aportada por autoridades municipales, siendo fortalecida mediante tareas de campo e inteligencia criminal.
En total se incautaron 196,5 gramos de cocaína fraccionada. FOTO: Prensa PDI
Como resultado del trabajo investigativo, durante la noche del 23 de enero y la madrugada del 24 de enero, se realizaron allanamientos simultáneos en tres domicilios de la ciudad.
Como consecuencia derivaron en la detención de tres mujeres, identificadas por sus iniciales M.S.A. (35 años), C.I.A. (27 años) y M.C.K. (28 años), quienes quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación, en carácter de comunicadas.
Cocaína, dinero y celulares
En cuanto a los secuestros, en el marco de los procedimientos se incautaron 47 envoltorios de cocaína fraccionada, con un peso total de 196,5 gramos, además de una suma aproximada de $3.280.000 en dinero en efectivo.
Se secuestró material estupefaciente, dinero en efectivo y una motocicleta. FOTO: Prensa PDI
Asimismo, se secuestraron 10 teléfonos celulares, bolsas con recortes, tres balanzas digitales, un plato con vestigios de estupefacientes y una motocicleta marca Gilera Smash 110 cc, todos elementos de interés para la causa.
Investigación fiscal
El despliegue operativo fue coordinado entre la PDI, la Unidad Regional XVI, grupos tácticos y el municipio local, con la intervención de áreas de desarrollo social para la protección de menores en situación de vulnerabilidad.