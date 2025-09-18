Palermo: batalla campal a la salida de un boliche dejó a dos jóvenes apuñalados

Una madrugada de tensión se vivió en el barrio porteño de Palermo, cuando una confrontación a la salida de un reconocido boliche terminó con dos jóvenes gravemente heridos y un despliegue policial que mantuvo en vilo a los vecinos de la zona. El incidente ocurrió en la avenida Niceto Vega al 5600 y dejó escenas de caos en la vereda.
De acuerdo a la información policial, todo comenzó dentro del local bailable, cuando un grupo de jóvenes le habría sustraído una cadenita a otro chico. Ese hecho encendió la chispa que derivó en insultos, empujones y finalmente una pelea que se trasladó a la calle. La riña involucró a unas diez personas y culminó con dos jóvenes de 18 y 26 años heridos por armas blancas.
La Policía de la Ciudad intervino rápidamente y demoró a cinco sospechosos.
Ambas víctimas fueron asistidas en el lugar por personal del SAME y posteriormente derivadas al Hospital Fernández. Uno de ellos presentaba un corte en el rostro, mientras que el otro sufrió múltiples lesiones. El episodio generó momentos de pánico entre quienes se encontraban cerca del boliche, ya que la vereda quedó manchada de sangre producto del ataque.
Intervención policial
Tras el enfrentamiento, efectivos de la Policía de la Ciudad intervinieron de inmediato y lograron demorar a cinco sospechosos vinculados con el robo inicial de la cadenita. Fueron identificados por el denunciante, lo que permitió avanzar rápidamente en la investigación. El operativo buscó contener la situación y garantizar la seguridad en la zona, que se encontraba colmada de jóvenes.
Personal del SAME asistió en la madrugada a los jóvenes lesionados.
El hecho generó preocupación en los vecinos de Palermo, quienes señalaron la recurrencia de episodios violentos en las inmediaciones de los locales nocturnos, especialmente en horarios de salida.
Antecedentes
No es la primera vez que un episodio de estas características ocurre en la zona. En los últimos meses se han registrado hechos similares que reavivan el debate sobre la seguridad en los alrededores de las discotecas. Uno de los casos más resonantes tuvo lugar en mayo de este año, cuando un tiroteo también dejó a un joven herido.
En aquel episodio, ocurrido a la salida de un boliche en la calle Dorrego, la víctima fue auxiliada por sus amigos, quienes detuvieron un patrullero en Belgrano para pedir ayuda. El joven presentaba heridas de bala en el abdomen y el brazo, y fue trasladado al mismo Hospital Fernández.
Las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano fueron claves para rastrear a los sospechosos, que finalmente fueron detenidos horas después en un edificio de la zona de Monroe.
