Dos hombres fueron detenidos en el barrio porteño de Parque Chacabuco luego de ingresar a robar a un departamento. Uno de ellos, de nacionalidad chilena y 35 años, tenía un pedido de captura internacional de Interpol por su presunta participación en varios robos de viviendas en Brasil.
Cayó en Parque Chacabuco un prófugo de Interpol buscado por robos en Brasil
El hombre, de nacionalidad chilena, fue identificado después de ingresar a una vivienda junto a un cómplice. La Justicia brasileña lo requería por tres hechos delictivos cometidos en el estado de Río de Janeiro.
El episodio ocurrió cuando ambos sospechosos entraron a un departamento ubicado en un tercer piso de la calle Dávila al 1100. Para acceder al inmueble, utilizaron una edificación lindera y luego ingresaron por el balcón.
Cómo fue el robo
Según la denuncia, el propietario llegó a su vivienda y sorprendió a los delincuentes dentro del departamento. Al verse descubiertos, los dos hombres escaparon por los balcones mientras llevaban una mochila.
La maniobra fue advertida por un vecino, que comenzó a perseguirlos. En ese momento, efectivos de la Comisaría Vecinal 7B de la Policía de la Ciudad, que realizaban tareas de prevención en la zona, observaron la situación y salieron detrás de los sospechosos.
Uno de ellos fue interceptado cuando intentaba guardar la mochila en un Fiat Cronos estacionado en las inmediaciones. Finalmente, los dos quedaron detenidos: uno en la intersección de Asamblea y Carabobo, y el otro sobre la avenida Carabobo al 1200.
Durante el procedimiento, los policías secuestraron una notebook que se encontraba dentro de la mochila.
Pedido de captura internacional
Tras identificar a los detenidos y consultar los registros de Interpol, los investigadores descubrieron que uno de ellos, de 35 años y oriundo de Valparaíso, Chile, tenía un pedido de captura internacional vigente desde el 26 de junio de 2023.
El hombre era buscado por la Justicia brasileña por su presunta participación en tres robos a viviendas cometidos en la ciudad de Volta Redonda, en el estado de Río de Janeiro, entre septiembre de 2022 y enero de 2023.
De acuerdo con la información policial, el último de esos episodios incluyó el robo de un arma perteneciente a un efectivo de la Policía local.
Los delitos que le atribuye Brasil
El sospechoso utilizaba una identidad falsa en la Argentina y estaba requerido por el Juzgado Federal 2 de Volta Redonda.
La investigación en Brasil lo vincula con los delitos de asociación ilícita, hurto agravado, comercialización ilegal de armas de fuego y lavado de activos.
Qué pasó con los dos detenidos
Ambos hombres quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 23, a cargo de Laura Faviana Kvitko, con intervención de la Secretaría 158, encabezada por Adrián Ignacio Das Dores.
La Justicia dispuso las detenciones y el secuestro del vehículo Fiat Cronos, la notebook y la mochila utilizados durante el procedimiento.