Microtráfico

Investigan si los jefes detenidos de la PDI protegían a un narco en el sur santafesino

La Fiscalía brindó detalles de la investigación que derivó en la detención del jefe y el subjefe del área en Venado Tuerto. Los investigadores sospechan que habrían facilitado la actividad de un traficante detenido en un operativo paralelo de la Justicia Federal. Hubo seis allanamientos, secuestro de celulares de toda la división y no descartan nuevas detenciones.