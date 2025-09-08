Eva Cainelli: “Trabajamos para fortalecer investigaciones y llevar tranquilidad a la ciudadanía”
En diálogo con Santa Fe Policiales por CyD Litoral, Cainelli detalló los tres ejes fundamentales de la Policía de Investigaciones: delitos complejos, tecnología y colaboración interinstitucional. La funcionaria aseguró que el trabajo apunta a brindar seguridad y transparencia a la ciudadanía.
Eva Cainelli durante la entrevista en Santa Fe Policiales por CyD Litoral. Foto: Luis Cetraro
La titular de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, Eva Cainelli, visitó los estudios de Santa Fe Policiales, conducido por Danilo Chiapello y Verónica Ensinas, para detallar su plan de trabajo y responder a las inquietudes sobre seguridad en la provincia.
Cainelli explicó que su gestión se centra en tres ejes fundamentales: fortalecer la capacidad investigativa de delitos complejos, modernizar la tecnología de la fuerza y consolidar las relaciones con el Ministerio Público de la Acusación y otras fuerzas interprovinciales y federales.
“La idea es fortalecer lo que ya venimos trabajando y que tenga impacto en todo el territorio de la provincia”, aseguró la funcionaria.
Del narcocrimen a los homicidios
Consultada sobre los delitos predominantes, Cainelli indicó que la mayoría de las investigaciones se vinculan con el narcocrimen y la criminalidad organizada. “Lo que estamos viendo últimamente es que la mayoría de los homicidios están relacionados con el contexto de narcocriminalidad”, precisó.
La funcionaria señaló que los hechos más relevantes se concentran en Rosario, la frontera con Córdoba, Rafaela y algunas zonas de Santa Fe capital. “Nos estamos adaptando a la desfederalización parcial en materia penal en estupefacientes y microtráfico, para poder intervenir de manera más efectiva”, agregó.
Cainelli detalló los ejes de trabajo de la PDI para fortalecer la investigación. Foto: Luis Cetraro
Cainelli destacó que la PDI trabaja junto a otras fuerzas para fortalecer la prevención y la investigación, generando un abordaje integral de los delitos complejos.
Tecnología e inteligencia
Otro de los ejes fundamentales es la incorporación de tecnología avanzada. Cainelli mencionó que recientemente se adquirieron dispositivos universales de extracción forense (UFE) para analizar celulares, tablets y otros dispositivos electrónicos.
“Estos equipos son clave porque permiten extraer información y generar inteligencia para las causas. La evidencia recolectada en forma adecuada es fundamental para un sistema acusatorio moderno”, explicó.
Además, señaló que el gobierno provincial entregó cinco minibuses de criminalística, equipados para trabajar en la escena del delito y asegurar la preservación de pruebas, como huellas, rastros de pólvora o restos de disparos.
Sobre la capacitación, Cainelli remarcó que el personal se forma constantemente, tanto internamente como con apoyo de otras fuerzas y provincias. El objetivo es perfeccionar las técnicas en delitos digitales, ciberdelitos y nuevas modalidades criminales que evolucionan rápidamente.
La funcionaria destacó que la labor de la PDI es constante y estratégica.
La titular de la PDI aseguró que el personal de toda la provincia cuenta con recursos y capacitación para realizar levantamiento de pruebas con tecnología avanzada. “El trabajo en la escena del delito es fundamental. Si no se preserva correctamente la evidencia, se pierde información clave”, dijo.
Consultada sobre la preocupación de los vecinos respecto al narcotráfico en distintos barrios, Cainelli aseguró: “Es una realidad que nos preocupa, pero estamos trabajando a la par de la justicia con transparencia y claridad. La idea es dar batalla para disminuir este tipo de delitos en todo lo que podamos”.
La funcionaria concluyó destacando que la labor de la PDI es constante y estratégica, buscando reforzar la investigación, la inteligencia y la colaboración interinstitucional para llevar seguridad y tranquilidad a la ciudadanía.
