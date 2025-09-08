Seguridad en Santa Fe

Eva Cainelli: “Trabajamos para fortalecer investigaciones y llevar tranquilidad a la ciudadanía”

En diálogo con Santa Fe Policiales por CyD Litoral, Cainelli detalló los tres ejes fundamentales de la Policía de Investigaciones: delitos complejos, tecnología y colaboración interinstitucional. La funcionaria aseguró que el trabajo apunta a brindar seguridad y transparencia a la ciudadanía.