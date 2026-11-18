Buenos Aires

Prisión perpetua para el autor del ataque incendiario que mató a tres mujeres en Barracas

Justo Fernando Barrientos, de 69 años, recibió la pena máxima tras ser declarado responsable de los fallecimientos de Pamela Cobbas, Andrea Amarante y Roxana Figueroa. Los jueces rechazaron el pedido de reparación económica solicitado por la querella.